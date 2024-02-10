Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Jus Penurun Kolesterol, Efektif Tanpa Harus Minum Obat

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |04:00 WIB
5 Jus Penurun Kolesterol, Efektif Tanpa Harus Minum Obat
Aneka jus penurun kolesterol. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KOLESTEROL tinggi harus segera ditangani. Jika tidak berbagai penyakit berbahaya seperti stroke dan serangan jantung bisa menghantui. Meski demikian, menurunkan kolesterol tidak melulu menggunakan obat lho. Anda bisa mengonsumsi bahan alami untuk menurunkannya.

Merangkum dari Medical News Today, Sabtu (10/2/2024) berikut lima jus yang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yuk disimak!

1. Jus tomat

Tomat kaya akan senyawa yang disebut lycopene, yang dapat meningkatkan kadar lipid dan mengurangi kolesterol jahat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mengolah tomat menjadi jus meningkatkan kandungan likopennya.Jus tomat juga kaya serat penurun kolesterol dan niacin.

Sebuah studi 2015 menemukan bahwa 25 wanita yang minum 280 ml jus tomat setiap hari selama 2 bulan mengalami penurunan kadar kolesterol darah.

2. Jus Wortel

Jus wortel

Jus wortel punya banyak serat larut. Serat larut ini bersifat mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh. Selain itu jus wortel juga punya kalsium dan vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk menyingkirkan kolesterol.

3. Jus Lemon

Minuman menyegarkan yang satu ini tak hanya bagus menurunkan berat badan, tapi juga mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Air lemon tinggi kandungan antioksidan dan pektin, yaitu serat larut yang menyehatkan jantung. Sebuah penelitian juga menunjukkan manfaat konsumsi kulit lemon. Terdapat kandungan d-limonene yang terbukti mampu menurunkan kadar trigliserida.

4. Jus Kedelai

Kedelai rendah lemak jenuh. Mengganti krim atau produk susu tinggi lemak dengan susu kedelai atau krimer dapat membantu mengurangi atau mengelola kadar kolesterol.

Food and Drug Administration (FDA) merekomendasikan konsumsi 25 gram (g) per hari protein kedelai sebagai bagian dari diet rendah lemak jenuh dan kolesterol untuk membantu mengurangi risiko penyakit jantung.

Selain itu, lebih baik mengonsumsi kedelai dalam bentuk utuh dan olahan minimal dengan sedikit atau tanpa tambahan gula, garam, dan lemak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jus Lemon Jus Wortel Kolesterol
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/483/3033606/kenali-jenis-sayuran-yang-tidak-boleh-dikonsumsi-pengidap-kolesterol-H5tAqPrYFn.jpg
Kenali Jenis Sayuran yang Tidak Boleh Dikonsumsi Pengidap Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/483/2986253/catat-kebiasaan-ini-bisa-bikin-kolesterol-meningkat-saat-berpuasa-fTD4ROFoTp.jpg
Catat, Kebiasaan Ini Bisa Bikin Kolesterol Meningkat saat Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/483/2968090/7-makanan-penurun-kolesterol-efektif-dikonsumsi-usai-perayaan-imlek-y0Q7IqFb5N.jpg
7 Makanan Penurun Kolesterol, Efektif Dikonsumsi Usai Perayaan Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966106/7-jus-untuk-turunkan-kadar-kolesterol-cegah-stroke-dan-serangan-jantung-mjBsuCNnJf.jpg
7 Jus untuk Turunkan Kadar Kolesterol, Cegah Stroke dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/483/2962929/4-minuman-penurun-kolesterol-tinggi-dijamin-ampuh-QUf9umkktJ.jpg
4 Minuman Penurun Kolesterol Tinggi, Dijamin Ampuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/483/2960074/4-minuman-yang-efektif-turunkan-kolesterol-mudah-dibuat-di-rumah-yzuQkrBJZj.jpg
4 Minuman yang Efektif Turunkan Kolesterol, Mudah Dibuat di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement