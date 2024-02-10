5 Jus Penurun Kolesterol, Efektif Tanpa Harus Minum Obat

KOLESTEROL tinggi harus segera ditangani. Jika tidak berbagai penyakit berbahaya seperti stroke dan serangan jantung bisa menghantui. Meski demikian, menurunkan kolesterol tidak melulu menggunakan obat lho. Anda bisa mengonsumsi bahan alami untuk menurunkannya.

Merangkum dari Medical News Today, Sabtu (10/2/2024) berikut lima jus yang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yuk disimak!

1. Jus tomat

Tomat kaya akan senyawa yang disebut lycopene, yang dapat meningkatkan kadar lipid dan mengurangi kolesterol jahat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa mengolah tomat menjadi jus meningkatkan kandungan likopennya.Jus tomat juga kaya serat penurun kolesterol dan niacin.

Sebuah studi 2015 menemukan bahwa 25 wanita yang minum 280 ml jus tomat setiap hari selama 2 bulan mengalami penurunan kadar kolesterol darah.

2. Jus Wortel





Jus wortel punya banyak serat larut. Serat larut ini bersifat mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh. Selain itu jus wortel juga punya kalsium dan vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk menyingkirkan kolesterol.

3. Jus Lemon

Minuman menyegarkan yang satu ini tak hanya bagus menurunkan berat badan, tapi juga mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Air lemon tinggi kandungan antioksidan dan pektin, yaitu serat larut yang menyehatkan jantung. Sebuah penelitian juga menunjukkan manfaat konsumsi kulit lemon. Terdapat kandungan d-limonene yang terbukti mampu menurunkan kadar trigliserida.

4. Jus Kedelai

Kedelai rendah lemak jenuh. Mengganti krim atau produk susu tinggi lemak dengan susu kedelai atau krimer dapat membantu mengurangi atau mengelola kadar kolesterol.

Food and Drug Administration (FDA) merekomendasikan konsumsi 25 gram (g) per hari protein kedelai sebagai bagian dari diet rendah lemak jenuh dan kolesterol untuk membantu mengurangi risiko penyakit jantung.

Selain itu, lebih baik mengonsumsi kedelai dalam bentuk utuh dan olahan minimal dengan sedikit atau tanpa tambahan gula, garam, dan lemak.