Menkes Yakin Anggota G20 agar Vaksin TBC Dipercepat

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan urgensinya untuk mempercepat penyediaan vaksin Tuberkulosis (TBC) baru. Pasalnya, adanya vaksin TBC baru dapat menjadi solusi perlindungan yang ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mengingat saat ini, vaksin TBC yang tersedia adalah vaksin Bacillus Calmette-Guerin (BCG) untuk memberikan perlindungan parsial untuk mencegah TBC berat pada bayi dan anak, namun tidak cukup untuk melindungi anak dan dewasa dari TBC.

Untuk itu, Budi Gunadi yang sebagai board member dari negara yang terdampak TBC juga menyampaikan gagasannya untuk meyakinkan seluruh anggota negara G20 agar melakukan investasi memadai, sehingga vaksin TBC baru dapat tersedia dalam tiga tahun mendatang.

“Apabila eliminasi TBC ingin dicapai pada 2030, kita hanya memiliki tiga tahun untuk mengembangkan vaksin TBC, agar dapat mulai digunakan di 2028. Pengembangan vaksin harus dilakukan secara fokus,” kata Menkes Budi, dikutip dalam keterangan resmi Kementerian Kesehatan (kemenkes).

Tidak hanya itu, dalam pengembangan vaksin TBC yang efektif untuk semua kalangan usia tentu diperlukan pencapaian 90 Persen penurunan insiden dan 95 Persen penurunan kematian akibat TBC. Oleh karena itu, vaksin TBC juga berpotensi untuk menahan penyebaran TBC resisten obat.

Di sisi lain, aktif ikut serta berkontribusi dalam uji klinis kandidat vaksin TBC, setidaknya Indonesia juga melakukan tiga pengujian diantaranya yaitu :