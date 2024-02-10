RSCM Fokuskan Layanan 4 Jenis Kanker, Apa Sajakah Itu?

RUMAH Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dinilai sebagai Rumah Sakit pengampu di tingkat paripurna. Berkaca dari kondisi tersebut, Direktur Utama RSCM, dr Supriyanto menyampaikan pengampuan RSCM akan berfokus pada empat layanan jenis kanker yaitu kanker payudara, serviks, paru, dan kanker pada anak.

Tidak hanya itu, demi meningkatkan kualitas RSCM juga melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit seperti RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung, RSUP Dr. Sitanala Tangerang, RSUD Banten, RSUD Dr Soedarso Pontianak, serta RSUD Ulin Banjarmasin.

Diharapkan dengan kerjasama yang dilakukan dapat membuat Rumah Sakit ampuan pemerintah di daerah dapat memperluas jangkauannya, dengan bisa di akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas, khususnya layanan kanker.

Tidak hanya itu, RSCM juga akan memastikan program tersebut diimplementasikan secara efektif dan efisien melalui kerja keras dan kerja sama yang erat dengan semua pihak.

“Kami yakin bahwa kita dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penanggulangan kanker di Indonesia,” kata Direktur Utama, dr Supriyanto, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Sabtu (10/2/2024).

Lebih lanjut, menurut Wakil Menteri Kesehatan, Prof Dante Saksono Harbuwono mengatakan penandatanganan kerja sama yang memfokuskan pada layanan kanker ini dilakukan di RSCM pada Senin, 5 Februari 2024.