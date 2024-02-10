Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Terbaik Rayakan Imlek di Semarang, Bisa Kulineran hingga Hunting Foto

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |06:43 WIB
10 Tempat Terbaik Rayakan Imlek di Semarang, Bisa Kulineran hingga Hunting Foto
Klenteng Sam Poo Kong, Semarang (Foto: Instagram/@edy_kurniadi)
A
A
A

SEMARANG dengan keragaman budaya dan tradisi yang kaya, merupakan tempat terbaik untuk merayakan Tahun Baru Imlek di Jawa Tengah.

Kota ini mempersembahkan berbagai lokasi dan acara yang meriah dalam perayaan tahun baru Tionghoa.

Dari pertunjukan barongsai yang memukau hingga pesta makanan khas Tionghoa, serta berbagai acara dan kegiatan menyenangkan.

Berikut Okezone rangkumkan sepuluh tempat terbaik merayakan Imlek di Semarang.

1. Pasar Gang Baru

Pasar Gang Baru terletak di Gg. Baru No.129, Kranggan, Semarang. Tempat ini menjadi lokasi penyelenggaraan Pasar Semawis, sebuah acara tahunan yang diadakan untuk merayakan perayaan Imlek. Buka mulai pukul 05.00 hingga 14.00 WIB.

Pasar Gang Baru

(Foto: Andez Sentani)

2. Koetatoea

Koetatoea terletak di Jalan Brigjen Sudiarto No.448b, Semarang. Menyambut Tahun Naga, Koetatoea mengadakan pertunjukan barongsai, tari kipas, tari naga, wushu, dan live music.

Anda juga dapat bergabung dalam sesi meet & greet dengan Dewa Chai Sen, juga dikenal sebagai dewa hoki. Senin - Jumat buka pukul 10.00 hingga 21.00, Sabtu - Minggu pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.

3. Queen City Mall

Queen City Mall terletak di Jalan Pemuda No.27-31, Pandansari, Semarang. Dalam merayakan Imlek, tempat ini mengadakan Lantern Festival - 1.000 Lights of Prosperity.

Queen City Mall

(Foto: dok. Danny Widyakusuma)

Acara ini meliputi pertunjukan Barongsai, pesta kembang api, pertunjukan Wayang Potehi, dan parade Imlek di sepanjang Jalan Pemuda. Buka dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

4. UPTOWN Mall BSB City

UPTOWN Mall BSB City terletak di Jalan Rm. Hadisoebeno Sosro Wardoyo, Semarang. Selama bulan Februari 2024, mall ini menyelenggarakan acara, seperti Liong & Barongsai Parade, Potehi Puppet Show, Oriental Dance Performance, Oriental Music Performance, dan Cai Shen Prosperity Parade. Buka dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/408/3104214/7_rekomendasi_spot_perayaan_imlek_di_sekitar_jakarta-IJpT_large.jpg
7 Rekomendasi Spot Perayaan Imlek di Sekitar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974841/makna-tradisi-makan-lontong-bagi-jemaat-vihara-dharma-bakti-saat-perayaan-cap-go-meh-K269ejDqy6.JPG
Makna Tradisi Makan Lontong bagi Jemaat Vihara Dharma Bakti saat Perayaan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974833/ratusan-warga-tionghoa-padati-vihara-dharma-bakti-glodok-rayakan-cap-go-meh-5zRclOoZ3h.JPG
Ratusan Warga Tionghoa Padati Vihara Dharma Bakti Glodok Rayakan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/301/2974797/kenapa-lontong-jadi-menu-wajib-saat-perayaan-cap-go-meh-s11cSjQpaj.JPG
Kenapa Lontong Jadi Menu Wajib saat Perayaan Cap Go Meh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974714/apa-tujuan-perayaan-cap-go-meh-berikut-penjelasannya-JFaLf35jIf.JPG
Apa Tujuan Perayaan Cap Go Meh? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/406/2974263/6-fakta-menarik-cap-go-meh-tradisi-penutup-perayaan-tahun-baru-imlek-2WeSnGxDYr.JPG
6 Fakta Menarik Cap Go Meh, Tradisi Penutup Perayaan Tahun Baru Imlek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement