10 Tempat Terbaik Rayakan Imlek di Semarang, Bisa Kulineran hingga Hunting Foto

SEMARANG dengan keragaman budaya dan tradisi yang kaya, merupakan tempat terbaik untuk merayakan Tahun Baru Imlek di Jawa Tengah.

Kota ini mempersembahkan berbagai lokasi dan acara yang meriah dalam perayaan tahun baru Tionghoa.

Dari pertunjukan barongsai yang memukau hingga pesta makanan khas Tionghoa, serta berbagai acara dan kegiatan menyenangkan.

Berikut Okezone rangkumkan sepuluh tempat terbaik merayakan Imlek di Semarang.

1. Pasar Gang Baru

Pasar Gang Baru terletak di Gg. Baru No.129, Kranggan, Semarang. Tempat ini menjadi lokasi penyelenggaraan Pasar Semawis, sebuah acara tahunan yang diadakan untuk merayakan perayaan Imlek. Buka mulai pukul 05.00 hingga 14.00 WIB.

(Foto: Andez Sentani)

2. Koetatoea

Koetatoea terletak di Jalan Brigjen Sudiarto No.448b, Semarang. Menyambut Tahun Naga, Koetatoea mengadakan pertunjukan barongsai, tari kipas, tari naga, wushu, dan live music.

Anda juga dapat bergabung dalam sesi meet & greet dengan Dewa Chai Sen, juga dikenal sebagai dewa hoki. Senin - Jumat buka pukul 10.00 hingga 21.00, Sabtu - Minggu pukul 09.00 hingga 22.00 WIB.

3. Queen City Mall

Queen City Mall terletak di Jalan Pemuda No.27-31, Pandansari, Semarang. Dalam merayakan Imlek, tempat ini mengadakan Lantern Festival - 1.000 Lights of Prosperity.

(Foto: dok. Danny Widyakusuma)

Acara ini meliputi pertunjukan Barongsai, pesta kembang api, pertunjukan Wayang Potehi, dan parade Imlek di sepanjang Jalan Pemuda. Buka dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

4. UPTOWN Mall BSB City

UPTOWN Mall BSB City terletak di Jalan Rm. Hadisoebeno Sosro Wardoyo, Semarang. Selama bulan Februari 2024, mall ini menyelenggarakan acara, seperti Liong & Barongsai Parade, Potehi Puppet Show, Oriental Dance Performance, Oriental Music Performance, dan Cai Shen Prosperity Parade. Buka dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.