Viral Monyet Gendut Geledah Tas Turis hingga Tak Berkutik, Endingnya Kocak!

SEORANG pengguna TikTok dengan akun @tequ.ilasun membuat warganet tertawa karena video lucu yang diunggahnya.

Video tersebut memperlihatkan turis pria disergap seekor monyet Gibraltar yang dikenal agresif.

Negara Gibraltar terletak di berbatasan dengan Spanyol dan menghadap langsung Laut Mediterania dan Laut Atlantik.

Mengutip Express, video ini telah diunggah pada Januari lalu namun kembali viral dan menarik perhatian warganet hingga ditonton sebanyak 19,4 juta viewers dan disukai 919 kali.

(Foto: TikTok/@tequ.ilasun)

Dalam klip berdurasi 17 detik itu, seekor monyet barbar nakal yang dikenal dengan sebutan 'Rock of Gibraltar' itu terlihat melompat ke arah belakang seorang pria.

Pria dengan outfit serba hitam beransel biru itu terdiam, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimanapun juga, monyet ini telah menunjukkan bahwa ia tidak menghargai ruang pribadinya.

Hal yang terjadi selanjutnya menyebabkan banyak pengguna media sosial memberikan emoji wajah menangis di kolom komentar.

Monyet itu, yang tampaknya mencari sesuatu yang spesifik, membuka retsleting ransel pria itu dan mulai membongkar isinya.

Namun meski kelicikannya terlihat jelas, si monyet tidak mengantisipasi bahwa akan ada penjaga hutan setempat di lokasi kejadian untuk menggagalkan kejahatannya.