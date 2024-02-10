Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Monyet Gendut Geledah Tas Turis hingga Tak Berkutik, Endingnya Kocak!

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |19:03 WIB
Viral Monyet Gendut Geledah Tas Turis hingga Tak Berkutik, Endingnya Kocak!
Turis pria disergap seekor monyet Gibraltar (Foto: TikTok/@tequ.ilasun)
A
A
A

SEORANG pengguna TikTok dengan akun @tequ.ilasun membuat warganet tertawa karena video lucu yang diunggahnya.

Video tersebut memperlihatkan turis pria disergap seekor monyet Gibraltar yang dikenal agresif.

Negara Gibraltar terletak di berbatasan dengan Spanyol dan menghadap langsung Laut Mediterania dan Laut Atlantik.

Mengutip Express, video ini telah diunggah pada Januari lalu namun kembali viral dan menarik perhatian warganet hingga ditonton sebanyak 19,4 juta viewers dan disukai 919 kali.

Monyet Geledah Tas Turis

(Foto: TikTok/@tequ.ilasun)

Dalam klip berdurasi 17 detik itu, seekor monyet barbar nakal yang dikenal dengan sebutan 'Rock of Gibraltar' itu terlihat melompat ke arah belakang seorang pria.

Pria dengan outfit serba hitam beransel biru itu terdiam, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimanapun juga, monyet ini telah menunjukkan bahwa ia tidak menghargai ruang pribadinya.

Hal yang terjadi selanjutnya menyebabkan banyak pengguna media sosial memberikan emoji wajah menangis di kolom komentar.

Monyet itu, yang tampaknya mencari sesuatu yang spesifik, membuka retsleting ransel pria itu dan mulai membongkar isinya.

Namun meski kelicikannya terlihat jelas, si monyet tidak mengantisipasi bahwa akan ada penjaga hutan setempat di lokasi kejadian untuk menggagalkan kejahatannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184875/viral-hoLJ_large.jpg
Viral, Seorang Perempuan Diarak Keliling Gili Trawangan Karena Curi Sepeda Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184871/yasika-kLRZ_large.jpg
Viral, Sosok Yasika Aulia Mahasiswa yang Kelola 41 Dapur MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856/viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841/viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement