Deretan Villa Murah dengan Fasilitas Lengkap di Puncak Bogor, Mulai Rp100 Ribuan Aja!

PUNCAK adalah salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Anda bisa menikmati pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, dan berbagai macam aktivitas seru. Tak heran, banyak orang yang memilih Puncak Bogor sebagai tempat menghabiskan akhir pekan.

Menginap di Puncak tidak harus mahal. Ada banyak pilihan villa murah di Puncak yang bisa Anda sewa dengan harga murah meriah yakni Rp300 ribuan aja.

Deretan villa ini tidak hanya menawarkan harga yang terjangkau, tetapi juga fasilitas yang lengkap dan nyaman.

Berikut enam rekomendasi villa murah di kawasan wisata Puncak, Bogor yang bisa jadi pilihan Anda.

1. Berlian Resort

Berlian Resort adalah sebuah penginapan berkonsep alam yang terletak di Jalan Sindanglaya Cimacan kilometer 41, Cipanas, Sindangjaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penginapan ini dekat dengan beberapa destinasi wisata populer seperti Istana Cipanas, Kebun Raya Cibodas, dan Kota Bunga.

Harga dibanderol mulai dari Rp123.000. Berlian Resort adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin menikmati suasana sejuk dan tenang di Puncak.

2. Aries Biru Hotel dan Villa

Penginapan ini menawarkan fasilitas, seperti kolam renang outdoor, taman bermain anak-anak, restoran, dan Wi-Fi gratis. Hotel ini juga memiliki pemandangan gunung dan sawah yang indah dan sejuk.

Terletak di Jalan Hankam, Raya Puncak Gadog kilometer 82, Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wisata terdekat, yaitu Curug Cilember, Taman Matahari, Taman Safari, dan Cimory Riverside. Harga mulai dari Rp167.000.

3. The Anty Resort

Villa The Anty Resort terletak di Jalan Raya Puncak kilometer 84, Kampung Ciburial, Tugu Utara, Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor. Menawarkan pemandangan pegunungan yang indah. Villa ini merupakan pilihan yang tepat untuk liburan bersama keluarga.

(Foto: dok. Nurfadhilah Amiruddin)

Fasilitasnya lengkap terdapat taman, dapur, lemari pakaian, meja rias, toilet, dan kolam renang yang langsung dari air pegunungan. Harganya dibanderol mulai dari Rp187.000.

4. D'Oasis Mountain Resort

Resor ini juga memiliki 3 kolam renang bersama, area BBQ tempat bermain anak-anak, dan ruang serbaguna dengan fasilitas karaoke, biliar, dan tenis meja. Resor ini dekat dengan berbagai tempat wisata, seperti Taman Safari, Kebun Teh, Curug, Cimory, dan Taman Matahari.

Berlokasikan di Jalan Raya Puncak KM.88 Kampung Ciburial Baru Jeruk RT03/RW05 No. 45, North Tugu, Cisarua, Bogor Regency, West Java 16750. Menginap di sini Anda perlu mengeluarkan kocek sebesar Rp244.000.