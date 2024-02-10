Intip Tradisi Lepas Burung di Vihara Dharma Bakti Glodok, Apa Maknanya?

MOMEN Tahun Baru Imlek benar-benar dimanfaatkan jemaat Vihara Dharma Bhakti di Jalan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat.

Mereka nampak antusias berdatangan untuk melakukan ritual sembahyang tahun baru Imlek.

Setelah puncak acara di malam pergantian tahun tadi malam, para jemaat bergantian memasuki vihara sampai hari ini, Sabtu (10/2/2024).

Sejak pukul 08.00 WIB, satu persatu jemaat memasuki area vihara. Mereka bahkan sudah ada yang datang sejak pukul 06.00 pagi lantaran sejak kemarin rumah ibadat itu dibuka selama 24 jam penuh.

(Foto: Nurul Amanah/MPI)

Beberapa di antaranya datang bersama keluarga, atau hanya seorang diri untuk berdoa di area dalam vihara. Mayoritas mengenakan pakaian dengan nuansa warna merah.

Salah satunya adalah Vincent yang datang bersama keluarganya. Mereka memasuki area vihara dengan membawa masing-masing satu boks putih yang berisi belasan burung pipit.

Burung tersebut dilepaskan saat Vincent dan keluarganya dengan membakar dupa dan kertas sembahyang.

Saat boksnya dibuka, burung pipit yang di dalamnya terbang bebas dan disambut dengan senyum semringah dari Vincent dan keluarganya.