Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Tradisi Lepas Burung di Vihara Dharma Bakti Glodok, Apa Maknanya?

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |10:19 WIB
Intip Tradisi Lepas Burung di Vihara Dharma Bakti Glodok, Apa Maknanya?
Tradisi melepas burung pipit di Vihara Dharma Bhakti, Glodok, Jakarta Barat (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

MOMEN Tahun Baru Imlek benar-benar dimanfaatkan jemaat Vihara Dharma Bhakti di Jalan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat.

Mereka nampak antusias berdatangan untuk melakukan ritual sembahyang tahun baru Imlek.

Setelah puncak acara di malam pergantian tahun tadi malam, para jemaat bergantian memasuki vihara sampai hari ini, Sabtu (10/2/2024).

Sejak pukul 08.00 WIB, satu persatu jemaat memasuki area vihara. Mereka bahkan sudah ada yang datang sejak pukul 06.00 pagi lantaran sejak kemarin rumah ibadat itu dibuka selama 24 jam penuh.

Tradisi Lepas Burung Pipit

(Foto: Nurul Amanah/MPI)

Beberapa di antaranya datang bersama keluarga, atau hanya seorang diri untuk berdoa di area dalam vihara. Mayoritas mengenakan pakaian dengan nuansa warna merah.

Salah satunya adalah Vincent yang datang bersama keluarganya. Mereka memasuki area vihara dengan membawa masing-masing satu boks putih yang berisi belasan burung pipit.

Burung tersebut dilepaskan saat Vincent dan keluarganya dengan membakar dupa dan kertas sembahyang.

Saat boksnya dibuka, burung pipit yang di dalamnya terbang bebas dan disambut dengan senyum semringah dari Vincent dan keluarganya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/408/3104214/7_rekomendasi_spot_perayaan_imlek_di_sekitar_jakarta-IJpT_large.jpg
7 Rekomendasi Spot Perayaan Imlek di Sekitar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974841/makna-tradisi-makan-lontong-bagi-jemaat-vihara-dharma-bakti-saat-perayaan-cap-go-meh-K269ejDqy6.JPG
Makna Tradisi Makan Lontong bagi Jemaat Vihara Dharma Bakti saat Perayaan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974833/ratusan-warga-tionghoa-padati-vihara-dharma-bakti-glodok-rayakan-cap-go-meh-5zRclOoZ3h.JPG
Ratusan Warga Tionghoa Padati Vihara Dharma Bakti Glodok Rayakan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/301/2974797/kenapa-lontong-jadi-menu-wajib-saat-perayaan-cap-go-meh-s11cSjQpaj.JPG
Kenapa Lontong Jadi Menu Wajib saat Perayaan Cap Go Meh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974714/apa-tujuan-perayaan-cap-go-meh-berikut-penjelasannya-JFaLf35jIf.JPG
Apa Tujuan Perayaan Cap Go Meh? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/406/2974263/6-fakta-menarik-cap-go-meh-tradisi-penutup-perayaan-tahun-baru-imlek-2WeSnGxDYr.JPG
6 Fakta Menarik Cap Go Meh, Tradisi Penutup Perayaan Tahun Baru Imlek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement