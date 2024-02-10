Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Semarak Imlek, Jemaat Antusias Sambangi Vihara Dharma Bakti Glodok

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |10:00 WIB
Semarak Imlek, Jemaat Antusias Sambangi Vihara Dharma Bakti Glodok
Jemaat beribadah di Vihara Dharma Bhakti, Glodok, Jakarta Barat (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

KAWASAN Pecinan Glodok, Jakarta Barat dipenuhi jemaat yang bergegas menuju Vihara Dharma Bhakti Petak Sembilan.

Jemaat sudah melaksanakan ibadah sejak 9 Februari 2024 tepat di malam pergantian tahun baru dan masih terus berlangsung hingga hari ini, 10 Februari 2024.

Pelayanan di Vihara Dharma Bhakti sendiri akan berlangsung hingga pukul 21.00 WIB malam nanti.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, suasana imlek sudah kental terasa dari jarak 100 meter.

Imlek di Glodok

(Foto: Nurul Amanah/MPI)

Sejak pagi hari, penjual bunga, buah jeruk serta burung yang nantinya akan dilepaskan saat beribadah di Vihara pun berjejer di bagian kiri dan kanan menuju Vihara.

Sejak pukul 08.00 WIB, satu persatu jemaat memasuki area vihara. Mereka bahkan sudah ada yang datang sejak pukul 06.00 Pagi lantaran sejak 9 Februari, Vihara dibuka selama 24 jam penuh.

Beberapa di antaranya datang bersama keluarga, atau hanya seorang diri untuk berdoa di area dalam Vihara. Mayoritas mengenakan pakaian dengan nuansa warna merah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/408/3104214/7_rekomendasi_spot_perayaan_imlek_di_sekitar_jakarta-IJpT_large.jpg
7 Rekomendasi Spot Perayaan Imlek di Sekitar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974841/makna-tradisi-makan-lontong-bagi-jemaat-vihara-dharma-bakti-saat-perayaan-cap-go-meh-K269ejDqy6.JPG
Makna Tradisi Makan Lontong bagi Jemaat Vihara Dharma Bakti saat Perayaan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974833/ratusan-warga-tionghoa-padati-vihara-dharma-bakti-glodok-rayakan-cap-go-meh-5zRclOoZ3h.JPG
Ratusan Warga Tionghoa Padati Vihara Dharma Bakti Glodok Rayakan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/301/2974797/kenapa-lontong-jadi-menu-wajib-saat-perayaan-cap-go-meh-s11cSjQpaj.JPG
Kenapa Lontong Jadi Menu Wajib saat Perayaan Cap Go Meh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974714/apa-tujuan-perayaan-cap-go-meh-berikut-penjelasannya-JFaLf35jIf.JPG
Apa Tujuan Perayaan Cap Go Meh? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/406/2974263/6-fakta-menarik-cap-go-meh-tradisi-penutup-perayaan-tahun-baru-imlek-2WeSnGxDYr.JPG
6 Fakta Menarik Cap Go Meh, Tradisi Penutup Perayaan Tahun Baru Imlek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement