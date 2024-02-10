Semarak Imlek, Jemaat Antusias Sambangi Vihara Dharma Bakti Glodok

KAWASAN Pecinan Glodok, Jakarta Barat dipenuhi jemaat yang bergegas menuju Vihara Dharma Bhakti Petak Sembilan.

Jemaat sudah melaksanakan ibadah sejak 9 Februari 2024 tepat di malam pergantian tahun baru dan masih terus berlangsung hingga hari ini, 10 Februari 2024.

Pelayanan di Vihara Dharma Bhakti sendiri akan berlangsung hingga pukul 21.00 WIB malam nanti.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi, suasana imlek sudah kental terasa dari jarak 100 meter.

(Foto: Nurul Amanah/MPI)

Sejak pagi hari, penjual bunga, buah jeruk serta burung yang nantinya akan dilepaskan saat beribadah di Vihara pun berjejer di bagian kiri dan kanan menuju Vihara.

Sejak pukul 08.00 WIB, satu persatu jemaat memasuki area vihara. Mereka bahkan sudah ada yang datang sejak pukul 06.00 Pagi lantaran sejak 9 Februari, Vihara dibuka selama 24 jam penuh.

Beberapa di antaranya datang bersama keluarga, atau hanya seorang diri untuk berdoa di area dalam Vihara. Mayoritas mengenakan pakaian dengan nuansa warna merah.