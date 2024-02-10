Vihara Dharmayana Kuta Gelar Kirab Barongsai dan Ritual Tolak Bala Sambut Imlek

WARGA keturunan Tionghoa di Kuta, Kabupaten Badung, Bali memiliki tradisi unik dalam merayakan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili.

Salah satu tradisi itu yakni menggelar kirab ritual tolak bala dengan menyusuri jalan utama di kawasan wisata Kuta.

Ritual tersebut diyakini dapat menetralisir pengaruh hal-hal negatif selama perayaan Imlek. Acara semakin meriah dengan adanya atraksi Liong dan lima barongsai. Ritual tolak bala ini dipusatkan di Vihara Dharmayana Leeng Gwan Bio, Kuta, Badung.

"Prosesi itu merupakan wujud syukur atas berkat yang diperoleh sekaligus memohon kehidupan lebih baik di masa mendatang," ungkap Penanggungjawab Vihara Dharmayana, Kuta, Adi Dharmaja Kusuma.

Rangkaian ritual ini diawali oleh persembahyangan di depan gerbang Vihara Dharmayana Leeng Gwan Bio.

(Foto: I Gusti Bagus Alit/MPI)

Para tetua memimpin ritual itu dengan memanjatkan doa di depan sarana persembahyangan atau sesaji.

Menghadap seluruh penjuru mata angin. ritual ini merupakan wujud penyucian sekaligus sarana menetralisir pengaruh-pengaruh negatif agar tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia.

Usai persembahyangan rampung dilakukan, arak-arakan berkeliling di kawasan wisata Kuta pun digelar. Uniknya, di setiap persimpangan jalan rombongan kirab berhenti untuk melakukan persembahyangan serupa.