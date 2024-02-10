Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menyapu hingga Keramas, Inilah 7 Pantangan Imlek yang Diyakini Bawa Sial

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |07:11 WIB
Menyapu hingga Keramas, Inilah 7 Pantangan Imlek yang Diyakini Bawa Sial
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TAHUN Baru Imlek merupakan momen spesial bagi warga Tionghoa. Mulai makanan khas China hingga dekorasi dengan pernak-pernik dominan warna merah merupakan hal yang lumrah ditemui saat Imlek. Masyarakat yang merayakan antusias menyambutnya.

Meski demikian, terdapat beberapa pantangan yang tak boleh dilakukan saat hari Imlek tiba. Bahkan, beberapa di antaranya tak boleh dilakukan sampai dua minggu setelahnya atau akhir dari perayaan yang dikenal dengan sebutan Cap Go Meh.

Jika pantangan dilakukan, banyak hal buruk yang mungkin terjadi di masa mendatang. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa di awal tahun baru, apa yang dilakukan akan memengaruhi keberuntungan di tahun mendatang.

Berikut tujuh pantangan yang tak boleh dilakukan saat perayaan Imlek, sebagaimana menyitir laman Travel China Guide.

Minum Obat

(Foto: Pexels/Jeshoots)

1. Dilarang minum obat

Saat tahun baru, pantang bagi seseorang untuk menyeduh jamu atau minum obat pada hari pertama tahun baru, jika melakukannya, bukannya sembuh, seseorang itu justru diyakini akan sakit selama setahun penuh.

Di beberapa tempat, di malam pergantian tahun, orang yang sakit memecahkan gallipot (pot obat) mereka dengan keyakinan bahwa kebiasaan ini akan mengusir penyakit di tahun mendatang.

Perayaan Imlek

(Foto: Reuters)

2. Jangan membunuh apapun

Pembunuhan di sini dimaksudkan ketika orang mungkin ingin menyembelih hewan. Hal ini harus dihindari dari tanggal 1 hingga 15 Tahun Baru Imlek karena darah dianggap sebagai pertanda buruk, yang akan menyebabkan kemalangan seperti luka pisau, atau bencana berdarah.

Orang biasanya menyembelih ayam, bebek, babi, dan ikan sebelum Tahun Baru Imlek atau pada Malam Tahun Baru Imlek.

Menyapu

(Foto: Pexels/Ron Lach)

3. Hindari menyapu dan membuang sampah

Tindakan menyapu pada hari ini dikaitkan dengan menyapu kekayaan di mana semua tabungan dan barang berharga akan raib.

Jika benar-benar diperlukan, pemilik rumah harus mulai menyapu dari luar ke dalam rumah, yang artinya mengumpulkan uang. Sementara itu, membuang sampah melambangkan membuang keberuntungan atau nasib baik dari rumah.

Selain itu, menuangkan air ke luar juga harus dihindari, karena air yang mengalir menandakan pergerakan uang diibaratkan uang meninggalkan rumah.

4. Jangan meminjamkan atau pinjam apapun

Pada hari pertama tahun baru Imlek, jangan meminjamkan maupun meminjam uang. Meminjamkan uang adalah pertanda sial. Menagih utang juga merupakan pantangan di Tahun Baru Imlek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/408/3104214/7_rekomendasi_spot_perayaan_imlek_di_sekitar_jakarta-IJpT_large.jpg
7 Rekomendasi Spot Perayaan Imlek di Sekitar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974841/makna-tradisi-makan-lontong-bagi-jemaat-vihara-dharma-bakti-saat-perayaan-cap-go-meh-K269ejDqy6.JPG
Makna Tradisi Makan Lontong bagi Jemaat Vihara Dharma Bakti saat Perayaan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974833/ratusan-warga-tionghoa-padati-vihara-dharma-bakti-glodok-rayakan-cap-go-meh-5zRclOoZ3h.JPG
Ratusan Warga Tionghoa Padati Vihara Dharma Bakti Glodok Rayakan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/301/2974797/kenapa-lontong-jadi-menu-wajib-saat-perayaan-cap-go-meh-s11cSjQpaj.JPG
Kenapa Lontong Jadi Menu Wajib saat Perayaan Cap Go Meh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974714/apa-tujuan-perayaan-cap-go-meh-berikut-penjelasannya-JFaLf35jIf.JPG
Apa Tujuan Perayaan Cap Go Meh? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/406/2974263/6-fakta-menarik-cap-go-meh-tradisi-penutup-perayaan-tahun-baru-imlek-2WeSnGxDYr.JPG
6 Fakta Menarik Cap Go Meh, Tradisi Penutup Perayaan Tahun Baru Imlek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement