Menyapu hingga Keramas, Inilah 7 Pantangan Imlek yang Diyakini Bawa Sial

TAHUN Baru Imlek merupakan momen spesial bagi warga Tionghoa. Mulai makanan khas China hingga dekorasi dengan pernak-pernik dominan warna merah merupakan hal yang lumrah ditemui saat Imlek. Masyarakat yang merayakan antusias menyambutnya.

Meski demikian, terdapat beberapa pantangan yang tak boleh dilakukan saat hari Imlek tiba. Bahkan, beberapa di antaranya tak boleh dilakukan sampai dua minggu setelahnya atau akhir dari perayaan yang dikenal dengan sebutan Cap Go Meh.

Jika pantangan dilakukan, banyak hal buruk yang mungkin terjadi di masa mendatang. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa di awal tahun baru, apa yang dilakukan akan memengaruhi keberuntungan di tahun mendatang.

Berikut tujuh pantangan yang tak boleh dilakukan saat perayaan Imlek, sebagaimana menyitir laman Travel China Guide.

1. Dilarang minum obat

Saat tahun baru, pantang bagi seseorang untuk menyeduh jamu atau minum obat pada hari pertama tahun baru, jika melakukannya, bukannya sembuh, seseorang itu justru diyakini akan sakit selama setahun penuh.

Di beberapa tempat, di malam pergantian tahun, orang yang sakit memecahkan gallipot (pot obat) mereka dengan keyakinan bahwa kebiasaan ini akan mengusir penyakit di tahun mendatang.

2. Jangan membunuh apapun

Pembunuhan di sini dimaksudkan ketika orang mungkin ingin menyembelih hewan. Hal ini harus dihindari dari tanggal 1 hingga 15 Tahun Baru Imlek karena darah dianggap sebagai pertanda buruk, yang akan menyebabkan kemalangan seperti luka pisau, atau bencana berdarah.

Orang biasanya menyembelih ayam, bebek, babi, dan ikan sebelum Tahun Baru Imlek atau pada Malam Tahun Baru Imlek.

3. Hindari menyapu dan membuang sampah

Tindakan menyapu pada hari ini dikaitkan dengan menyapu kekayaan di mana semua tabungan dan barang berharga akan raib.

Jika benar-benar diperlukan, pemilik rumah harus mulai menyapu dari luar ke dalam rumah, yang artinya mengumpulkan uang. Sementara itu, membuang sampah melambangkan membuang keberuntungan atau nasib baik dari rumah.

Selain itu, menuangkan air ke luar juga harus dihindari, karena air yang mengalir menandakan pergerakan uang diibaratkan uang meninggalkan rumah.

4. Jangan meminjamkan atau pinjam apapun

Pada hari pertama tahun baru Imlek, jangan meminjamkan maupun meminjam uang. Meminjamkan uang adalah pertanda sial. Menagih utang juga merupakan pantangan di Tahun Baru Imlek.