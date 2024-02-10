Ternyata Ini Beda Pindang Ikan Bandeng Asli China dengan Versi Indonesia

KETIKA merayakan Tahun Baru Imlek 2024 masyarakat keturunan Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Mereka pun akan menggelar acara makan bersama.

Salah satu masakan khas setiap perayaan Imlek adalah Pindang Ikan Bandeng. Hanya saja, untuk penyajiannya biasanya akan digunakan kecap manis.

Chef kondang Ragil Imam Wibowo menyebutkan, penggunaan kecap manis karena perpaduan budaya Tionghoa dan Indonesia yang diwariskan secara turun temurun.

"Saat Imlek, banyak masakan yang mulai menggunakan kecap manis karena pengaruh Indonesia. Seharusnya kan pake mushroom sauce itu kecapnya masakan Chinese yang rasanya asin. Tapi karena dulu susah dapatnya, akhirnya diganti kecap manis," jelas Chef Ragil seperti dilansir dari Antara.

Dia menjelaskan, ciri khas masakan Imlek memang 70 persen masih pengaruh Tionghoa. Hanya saja, karena sulitnya mencari bahan kecap, masyarakat Tionghoa akhirnya berimprovisasi menggunakan kecap manis yang hanya ada di Indonesia.

Oleh karena itu, rasa yang dihasilkan pun jadi sedikit berbeda. Meski begitu, warna yang terlihat pada makanan tersebut masih sama dengan resep bandeng Pindang China asli.