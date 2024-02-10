Ganjar-Mahfud Pakai Beskap Ramah Lingkungan saat Kirab di Hajatan Rakyat Solo

PASANGAN capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye Akbar di Solo pagi ini, Sabtu (10/2/2024). Saat ini, rombongan Ganjar dan keluarga menjalani prosesi kirab.

Pada prosesi kirab ini, Ganjar-Mahfud didampingi keluarga menaiki gerobak atau pedati yang dijalankan oleh dua ekor sapi. Gerobak atau pedati ini didapati di berbagai tempat di Indonesia mewakili transportasi kerakyatan.

Di momen itu, Ganjar tampil keren dalam balutan beskap hitam modern. Pada bagian bawah beskap itu memiliki detail kotak-kotak yang memberi kesan lebih stylish. Tidak ketinggalan tulisan Sat Set di bagian dada kiri berwarna emas. Dia memadukan tampilannya dengan chino pants.

Sementara itu Mahfud MD memakai beskap warna beige dengan tulisan Tas tes di bagian dada kiri. Dia memadukan tampilannya dengan celana hitam dan aksesori kepala motif batik.

Rupanya busana yang dipakai Gajar-Mahfud saat kirab ini juga pernah dipakai saat debat capres keempat. Ganjar-Mahfud mengenakan busana ramah lingkungan menggunakan material kapas yang mudah terurai. Kapasnya sendiri ditanam oleh para petani perempuan di Tuban, Jawa Timur.

Menariknya pembuatan beskap ini secara manual dengan sehelai kain menggunakan teknik tumpang tari tanpa menggunakan bahan kimia apa pun. Sementara itu pada bagian kancingnya diproduksi di Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan warna emas.

Sementara itu, proses penjahitan baju ini dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Badung, Bali dan memerlukan waktu cukup lama, yakni 180 hari mulai dari tumbuh, memintal, menenun, dan menjahit baju.

Selama menjalani prosesi kirab, Ganjar-Mahfud begitu ramah menyapa para warga Antusiasme masyarakat Solo menyambut iring-iringan Capres Ganjar Pranowo sangat luar biasa. Bahkan meski cuaca tidak cerah, tak menyurutkan semangat masyarakat untuk bertemu langsung dengan calon pemimpin pilihannya itu.

Iring-iringan ini juga diawali dengan lambang Garuda. Lambang ini bermakna merawat kebhinekaan pada tahun baru Imlek. Selain itu barongsai dan liong juga turut mengiringi Ganjar-Mahfudmenjadi pimpinan.