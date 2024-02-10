8 Sepatu Perempuan yang Akan Terus Populer, Tak Terbatas Waktu dan Musim

SEPATU memang bukan lagi sekadar alas kaki untuk melindungi kaki kita tapi juga menjadi salah satu item fashion paling diburu. Tidak heran jika sepatu kini menjadi bagian dari OOTD yang dipilih secara matang.

Seperti dilansir dari In Style, berikut delapan gaya sepatu populer untuk setiap kesempatan untuk menginspirasi Anda.

1. Sepatu putih

Sepatu putih juga populer di kalangan pengantin sebagai alternatif sepatu pernikahan, dan dapat dikenakan dengan gaun adat untuk acara yang lebih formal, tergantung dress code. Selain itu, kebersihan juga tidak lekang oleh waktu dan Anda bisa mendapatkan banyak pakaian favorit sepanjang tahun.

2. Sepatu Bot Setinggi Lutut

Sepatu bot setinggi lutut dikenal sebagai pakaian pokok di musim gugur dan musim dingin, namun tidak disarankan untuk menyimpannya saat cuaca sedang hangat. Lebih baik Anda memilih stiletto atau sandal yang elegan, sepatu bot setinggi lutut menambah sentuhan gaya pada tampilan apa pun, mulai dari gaun dan jeans hingga celana dan sepatu kets.

Bergaya dan fungsional dalam cuaca dingin karena menambah lapisan kehangatan, namun ini adalah ponsel bergaya untuk musim semi dan musim panas.

3. Sepatu bot

Sepatu bot tinggi dan atasan dapat memberikan kesan berani, namun bagi mereka yang menginginkan sepasang sepatu yang lebih bergaya untuk melengkapi penampilan, sepatu bot pergelangan kaki adalah pilihan yang berbeda. Sering dipadukan dengan denim atau legging, sepatu bot pergelangan kaki menambah sentuhan yang bagus.

4. Sepatu pantofel

Sepatu pantofel kembali populer dengan gaya formalnya. Lengkap dengan jaket dan celana panjang akan terlihat profesional di kantor, namun jika Anda memakainya di siang hari, gantilah dengan tampilan santai dengan denim robek untuk sentuhan ekstra.