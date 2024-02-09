Potret Tante Ernie Tampil Centil Pakai Dress Pink, Masih Cocok Jadi Tante Pemersatu Bangsa?

SELEBGRAM Tante Ernie memang kerap menyita perhatian netizen, lantaran penampilannya yang selalu diaggap seksi. Memang, meskipun usianya tidak muda lagi dan telah memiliki 3 aanak, Tante Ernie tetap menjaga bentuk bandannya.

Tak heran bila dia mendapat julukan "Pemersatu Bangsa". Meski sudah menginjak usia kepala empat, namun penampilannya masih bugar dan awet muda.

Seperti pada postingannya baru-baru ini, Tante Ernie nampak centil memakai mini dress pink dengan belahan rendah. Dia memadukan penampilannya dengan sandal berwarna senada.

Di foto ini Tante Ernie terlihat pose duduk di sofa saat berada di klinik kecantikan. Dia juga membawa shoulder bag hitam yang diletakkan di sebelahnya.

Perempuan 47 tahun ini tampil memesona dengan senyumnya yang aduhai. Rupanya salah satu rahasianya tetap terlihat cantik dan awet muda, Tante Ernie selalu rutin perawatan kecantikan.

Pada outfitnya ini, Tante Ernie seakan sengaja memamerkan kakinya yang mulus. Dia terlihat duduk di sofa sambil melipat kaki. "Nggak sabar nunggu hasil," tulis Tante Ernie dalam keterangan fotony seperti dikutip dari Instagram @himynameisernie.