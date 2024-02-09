Potret Gisella Anastasia dan Gempi Rayakan Imlek, Menggemaskan Deh

TAHUN Baru Imlek memang sudah dirayakan di beberapa tempat, dengan penuh suka cita. Mereka yang memiliki keturunan Tionghoa pun beramai-ramai merayakannya, termasuk Gisella Anastasia dan Gempita Nora Marten.

Ibu dan anak ini baru saja merayakan perayaan Imlek di sekolah Gempita. Tak mau melewatkan momen itu, Gisel pun nampak hadir memberi dukungan kepada sang buah hati.

Berbagai kegiatan pun berlangsung, mulai dari pertunjukkan tari, barongsai, wushu, musik, dan masih banyak lagi. Terlihat Gempi menari menggunakan kipas bersama teman-temannya.

“Gong xi gong xi duluan dari Gempi dan semua warga @sampoerna.academy hari ini kaget dan senang banget menyadari bahwa anak anak ini sudah semakin banyak ambil bagian dalam acara tadi, selain performance yang pastinya seru dari tiap kelas dan grup Wushu,” tulis Gisel dalam keterangan unggahannya di Instagram @gisel_la.

Ibu satu anak ini mengutarakan rasa bangganya melihat Gempi dan juga anak-anak lain mengambil bagian dalam acara tersebut.