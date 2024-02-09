Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |17:05 WIB
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
Siti Atikoh Ganjar, (Foto: MPI)
A
A
A

SITI Atikoh Supriyanti nampak hadir di acara Hajatan Rakyat Cibinong yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2023), mendampingi sang suami, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Atikoh yang juga hadir bersama sang putra, Alam Ganjar terlihat tampil simple dalam balutan kemeja putih dipadukan dengan hijab segi empat warna krem polos dan celana panjang khahi.

Saat berada di atas panggung, dengan ramahnya ibu satu anak ini menyapa ribuan pendukung Ganjar-Mahfud. Dalam kesempatan itu Siti Atikoh juga menyampaikan pesan manis untuk sang suami tercinta.

 BACA JUGA:

(Foto: MPI) 

“Yang pertama, saya ingin memberi pesan ke Mas Ganjar bahwa selama ini bahu Mas Ganjar harus selalu kokoh dan kuat karena menjadi tempat bersandar bagi saya, Alam, dan masyarakat Indonesia,” ujar Atikoh.

