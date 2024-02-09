Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong

SITI Atikoh Supriyanti nampak hadir di acara Hajatan Rakyat Cibinong yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2023), mendampingi sang suami, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Atikoh yang juga hadir bersama sang putra, Alam Ganjar terlihat tampil simple dalam balutan kemeja putih dipadukan dengan hijab segi empat warna krem polos dan celana panjang khahi.

Saat berada di atas panggung, dengan ramahnya ibu satu anak ini menyapa ribuan pendukung Ganjar-Mahfud. Dalam kesempatan itu Siti Atikoh juga menyampaikan pesan manis untuk sang suami tercinta.

(Foto: MPI)

“Yang pertama, saya ingin memberi pesan ke Mas Ganjar bahwa selama ini bahu Mas Ganjar harus selalu kokoh dan kuat karena menjadi tempat bersandar bagi saya, Alam, dan masyarakat Indonesia,” ujar Atikoh.