4 Zodiak Sangat Mengutamakan Self Love, Ternyata Ada Si Gemini

SETIAP individu sering kali menempatkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Padahal sebelum orang lain, yang terutama tentunya haruslah diri sendiri.

Ya, setiap orang penting untuk bisa menerapkan selflove, yaitu tindakan untuk mencintai dan memperlakukan diri sendiri dengan baik. Untungnya, di sebagian orang pemilik empat zodiak ini dikatakan punya karakter alami mengutamakan self love untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Mengutip Astrotalk, Minggu (11/2/2024) berikut paparan singkatnya.

1. Cancer: Cancer cenderung hidup sesuai dengan keyakinan moralnya. Meskipun seringkali memprioritaskan kebahagiaan orang lain, tapi pada akhirnya para Cancer memang lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadinya sendiri.

2. Capricorn: Para Capricorn memang kadang butuh waktu untuk sadar akan pentingnya mementingkan diri sendiri terlebih dahulu. Namun, jangan salah orang-orang Capricorn Zodiak bisa fokus pada pekerjaan, reputasi, dan kesuksesan, dan kebutuhan dirinya sendiri.

Makanya ini harus dipertahankan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan karir dan kebahagiaan pribadi.