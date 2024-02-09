Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong

CALON Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD kembali menggelar hajatan rakyat. Acara kali ini berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, digelar tepat pada hari ini, Jumat (9/2/2024)

Acara ini sendiri dibuka dengan penampilan kesenian khas Jawa Barat dari Sanggar Seni Hegar. Para penari ini membawakan Tari Jaipong, Tari Kreasi dan juga Tari Nusantara. Terlihat para penari tampil meriah dan semarak mengenakan busana bernuansa merah dan oranye. Para penari ini menyapa para penonton dengan tariannya yang begitu indah dan memukau.

Selanjutnya ada juga kesenian pencak silat yang dipamerkan di acara tersebut. Para seniman ini nampak fokus menunjukkan gerakan demi gerakan sambil membawa keris dan alat lainnya.

