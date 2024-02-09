Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |13:47 WIB
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
Pembukaan hajatan rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong, (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

CALON Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3,  Ganjar Pranowo-Mahfud MD kembali menggelar hajatan rakyat. Acara kali ini berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong,  digelar tepat pada hari ini, Jumat (9/2/2024)

Acara ini sendiri dibuka dengan penampilan kesenian khas Jawa Barat dari Sanggar Seni Hegar. Para penari ini membawakan Tari Jaipong, Tari Kreasi dan juga Tari Nusantara. Terlihat para penari tampil meriah dan semarak mengenakan busana bernuansa merah dan oranye. Para penari ini menyapa para penonton dengan tariannya yang begitu indah dan memukau.

Selanjutnya ada juga kesenian pencak silat yang dipamerkan di acara tersebut. Para seniman ini nampak fokus menunjukkan gerakan demi gerakan sambil membawa keris dan alat lainnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/194/2965521/dukung-kesetaraan-dan-semangati-industri-lokal-ganjar-mahfud-tampil-keren-dengan-jaket-varsity-di-debat-pamungkas-AU1VIKYdZc.jpeg
Dukung Kesetaraan dan Semangati Industri Lokal, Ganjar-Mahfud Tampil Keren dengan Jaket Varsity di Debat Pamungkas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement