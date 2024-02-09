Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siap-siap! 4 Zodiak Ini Diprediksi Bertemu Jodoh di Tahun 2024

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:00 WIB
Siap-siap! 4 Zodiak Ini Diprediksi Bertemu Jodoh di Tahun 2024
Zodiak diprediksi bertemu jodoh di 2024, (Foto: Jcomp/Freepik)
MESKI jodoh sering dianggap sebagai misteri Tuhan, kekhawatiran seputar pertemuan dengan pasangan memang nyatanya menghantui pikiran sebagian banyak orang. Terutama bagi mereka yang sudah dalam waktu lama tak kunjung melihat tanda-tanda kehadiran kekasih hati.

Nah, menurut ramalan astrologi, ada beberapa zodiak yang diprediksi akan bertemu dengan jodoh yang didamba-damba di tahun 2024 ini. Siapa saja mereka? D.ilansir dari Astrotalk, Sabtu (10/2/2024) ini dia empat zodiak yang diramalkan akan bertemu jodohnya tahun 2024.

1. Aries: Tahun 2024 diprediksi sebagai tahun yang penuh liku-liku untuk si Aries dalam hal cinta, karena akan bertemu dengan pasangan idaman selama perjalanan secara spontan atau pertemuan sosial. Untuk meraih kebahagiaan, si Aries harus berani dan proaktif dalam mengungkapkan perasaan mereka.

2. Taurus: Bagi orang pemilik zodiak Taurus, cinta di tahun 2024 akan dibangun di atas stabilitas dan keamanan. Baik di lingkungan kerja atau komunitas, individu Taurus cenderung menemukan cinta dalam suasana yang akrab, harus tetap setia dan biarkan cinta tumbuh secara alami mengalir begitu saja.

Halaman:
1 2
      
