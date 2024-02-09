4 Zodiak Ini Punya Love Language Physical Touch

SETIAP individu memiliki cara unik dalam mengekspresikan perasaan cinta, mulai dari kata-kata-kata, memberikan hadiah, act of service, dan bahasa cinta lainnya. Salah satu bentuk bahasa cinta yang terkenal ialah physical touch atau sentuhan fisik.

Dilihat dari kacamata ilmu astrologi, ada beberapa tanda zodiak yang dikenal gemar mengekspresikan kasih sayang mereka kepada pasangan atau orang-orang terkasih di dekatnya melalui sentuhan fisik. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (10/2/2024) berikut empat zodiak yang punya bahasa cinta physical touch.

1. Aries: Individu Aries dikenal sebagai pribadi yang penuh gairah dan berani. Dalam hal cinta, mereka menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan fisik, mulai dari pelukan spontan hingga sentuhan yang lucu. Si Aries percaya bahwa menjaga keintiman fisik adalah kunci untuk menjaga hubungan mereka.

2. Taurus: Bagi si Taurus, sentuhan fisik bukan hanya sekadar rangsangan, tetapi juga cara untuk menjada kestabilan hubungan mereka. Dari belaian lembut hingga pijatan, pemilik zodiak ini berusaha menciptakan momen-momen istimewa dalam hubungan pribadi yang mereka bina.

