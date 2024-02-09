Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Leo hingga Gemini, 5 Zodiak Suka Cari Perhatian Orang Lain

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |12:00 WIB
Leo hingga Gemini, 5 Zodiak Suka Cari Perhatian Orang Lain
Zodiak suka caper, (Foto: Freepik)
BEBERAPA orang cenderung suka mencari perhatian orang lain baik disengaja atau pun tidak. Meski sering dianggap negatif, para pencari perhatian ini kerap tampil berkarisma untuk membuat orang-orang terpikat oleh pesona mereka.

Dilihat berdasarkan zodiak, ada beberapa tanda zodiak yang dikenal suka mencuri perhatian. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (10/2/2024) berikut lima zodiak suka cari perhatian orang lain.

1. Leo: Leo dikenal karena karisma magnetis dan anggun, kepribadian tersebut membuat mereka selalu menjadi pusat perhatian. Tepuk tangan meriah atau kekaguman penonton menjadi kepuasan tersendiri bagi mereka.

2. Aries: Zodiak perintis yang berapi-api, Aries selalu ingin menjadi yang pertama dalam segala hal. Semangat kompetitif dan dorongan untuk memimpin menjadikan mereka penentu tren yang selalu menarik perhatian.

Halaman:
1 2
      
