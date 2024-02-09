Leo hingga Gemini, 5 Zodiak Suka Cari Perhatian Orang Lain

BEBERAPA orang cenderung suka mencari perhatian orang lain baik disengaja atau pun tidak. Meski sering dianggap negatif, para pencari perhatian ini kerap tampil berkarisma untuk membuat orang-orang terpikat oleh pesona mereka.

Dilihat berdasarkan zodiak, ada beberapa tanda zodiak yang dikenal suka mencuri perhatian. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (10/2/2024) berikut lima zodiak suka cari perhatian orang lain.

1. Leo: Leo dikenal karena karisma magnetis dan anggun, kepribadian tersebut membuat mereka selalu menjadi pusat perhatian. Tepuk tangan meriah atau kekaguman penonton menjadi kepuasan tersendiri bagi mereka.

2. Aries: Zodiak perintis yang berapi-api, Aries selalu ingin menjadi yang pertama dalam segala hal. Semangat kompetitif dan dorongan untuk memimpin menjadikan mereka penentu tren yang selalu menarik perhatian.

