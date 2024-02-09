BEBERAPA orang cenderung suka mencari perhatian orang lain baik disengaja atau pun tidak. Meski sering dianggap negatif, para pencari perhatian ini kerap tampil berkarisma untuk membuat orang-orang terpikat oleh pesona mereka.
Dilihat berdasarkan zodiak, ada beberapa tanda zodiak yang dikenal suka mencuri perhatian. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (10/2/2024) berikut lima zodiak suka cari perhatian orang lain.
1. Leo: Leo dikenal karena karisma magnetis dan anggun, kepribadian tersebut membuat mereka selalu menjadi pusat perhatian. Tepuk tangan meriah atau kekaguman penonton menjadi kepuasan tersendiri bagi mereka.
2. Aries: Zodiak perintis yang berapi-api, Aries selalu ingin menjadi yang pertama dalam segala hal. Semangat kompetitif dan dorongan untuk memimpin menjadikan mereka penentu tren yang selalu menarik perhatian.
BACA JUGA: