HOME WOMEN LIFE

Imlek 2024 Masuk Tahun Naga Kayu, Apa Filosofi di Baliknya?

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |11:00 WIB
Imlek 2024 Masuk Tahun Naga Kayu, Apa Filosofi di Baliknya?
Imlek 2024 tahun Naga Kayu, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEIRING dengan perataan tahun baru Imlek tahun ini, masyarakat etnis Tionghoa yang merayakannya sudah bersiap untuk memasuki tahun shio Naga Kayu. Dalam budaya Tionghoa sendiri, naga menjadi salah satu hewan yang dihormati dan dianggap suci.

Banyak orang yang menyambut Imlek tahun ini dengan bahagia, dengan keyakinan shio Naga akan membawa kekuatan, kesuksesan, dan keberuntungan. Namun sebenarnya, apa sih filosofi di balik shio Naga Kayu yang menjadi simbol perayaan Imlek di tahun ini?

 BACA JUGA:

Melansir LingoAce, Jumat (9/2/2024), tahun Naga sendiri menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan. Sementara kayu menjadi elemen yang identik dengan aspek fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Sehingga tahun Naga Kayu ini mendorong tiap orang untuk menghadapi tantangan dengan ketahanan dan kreativitas.

 

Pembaruan dan pertumbuhan juga sangat lekat kaitannya dengan shio Naga Kayu ini. Menurut kepercayaan Tionghoa, tahun ini menjadi waktu yang tepat untuk mengembangkan potensi diri, belajar, dan memperluas wawasan agar merubah diri menjadi versi terbaik loh!

Tahun Naga Kayu ini juga disebutkan mempunyai keterkaitan dengan alam, mengingat unsur kayu sendiri berasal dari alam. Oleh karenanya pada tahun ini kesadaran terhadap permasalahan lingkungan juga harus ditingkatkan untuk melakukan praktik-praktik berkelanjutan.

