5 Potret Dian Sastro Main Tenis, Gak Kalah Cantik dari Anya Geraldine

DIAN Sastro merupakan salah satu dari sekian banyak artis Tanah Air yang memiliki hobi olahraga tenis. Bahkan, Dian kerap membagikan potret hobinya itu melalui akun Instagramnya. Seperti pada postingan yang baru-baru ini ia bagikan.

Pasalnya, dalam potret tersebut, penampilan Dian Sastro sukses mencuri perhatian. Meskipun mengenakan outfit tenis yang lebih tertutup dari yang lainnya, namun pesonanya justru tampak begitu memikat.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @therealdisastr.

Senyum nan memesona

Dalam potret ini, Dian tampak tertangkap kamera melempar ekspresi senyum manisnya. Wajah cantiknya juga tampak begitu flawless meskipun mengenakan makeup super tipis.

Tetap memikat dengan outfit tertutup

Alih-alih memilih mengenakan outfit tenis seperti tanktop atau crop top, Dian Sastro justru malah memilih atasan kaos lengan panjang ketat yang tampak terlihat nyaman. Ia memadukannya dengan rok mini serta sepatu sneaker berwarna senada. Meski begitu, penampilannya tetap saja sukses memikat.

Potret serius saat bermain tenis

Dalam potret ini, terlihat momen saat Dian tengah mengayunkan raket tenisnya untuk memukul bola. Ekspresi seriusnya lantas tereskpos. Meski begitu, wajah cantiknya tetap saja sukses mencuri perhatian.