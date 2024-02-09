Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Dian Sastro Main Tenis, Gak Kalah Cantik dari Anya Geraldine

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |09:08 WIB
5 Potret Dian Sastro Main Tenis, Gak Kalah Cantik dari Anya Geraldine
Dian Sastrowardoyo. (Foto: Instagram)
A
A
A

DIAN Sastro merupakan salah satu dari sekian banyak artis Tanah Air yang memiliki hobi olahraga tenis. Bahkan, Dian kerap membagikan potret hobinya itu melalui akun Instagramnya. Seperti pada postingan yang baru-baru ini ia bagikan.

Pasalnya, dalam potret tersebut, penampilan Dian Sastro sukses mencuri perhatian. Meskipun mengenakan outfit tenis yang lebih tertutup dari yang lainnya, namun pesonanya justru tampak begitu memikat.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @therealdisastr.

Senyum nan memesona

Dian Sastro

Dalam potret ini, Dian tampak tertangkap kamera melempar ekspresi senyum manisnya. Wajah cantiknya juga tampak begitu flawless meskipun mengenakan makeup super tipis.

Tetap memikat dengan outfit tertutup

Dian Sastro

Alih-alih memilih mengenakan outfit tenis seperti tanktop atau crop top, Dian Sastro justru malah memilih atasan kaos lengan panjang ketat yang tampak terlihat nyaman. Ia memadukannya dengan rok mini serta sepatu sneaker berwarna senada. Meski begitu, penampilannya tetap saja sukses memikat.

Potret serius saat bermain tenis

Dian Sastro

Dalam potret ini, terlihat momen saat Dian tengah mengayunkan raket tenisnya untuk memukul bola. Ekspresi seriusnya lantas tereskpos. Meski begitu, wajah cantiknya tetap saja sukses mencuri perhatian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/194/3169388/dian_sastro-EoU0_large.jpg
6 Potret Cantik Dian Sastro Pakai Pin One Piece di TIFF 2025, Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/194/3156733/dian_sastro-7F08_large.jpg
Cerita Dian Sastro Merasa Lebih Cantik dan Percaya Diri dengan Rambut Pendeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/298/3134390/bikin_ngiler_dian_sastro_tim_makan_bubur_ayam_diaduk_netizen_auto_tergoda-NCoD_large.jpg
Bikin Ngiler! Dian Sastro Tim Makan Bubur Ayam Diaduk, Netizen Auto Tergoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/612/3101042/viral_dian_sastro_makan_anggur_di_bawah_meja_ternyata_ini_sejarahnya-aWBn_large.jpg
Viral Dian Sastro Makan Anggur di Bawah Meja, Ternyata Ini Sejarahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/194/3070195/dian_sastrowardoyo-iNRg_large.jpg
Rayakan Hari Batik Nasional, Dian Sastro Bagikan Tampilan Berbatik dari Masa ke Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/194/3067248/dian_sastrowardoyo-bReZ_large.jpg
OOTD Dian Sastrowardoyo Santai Pakai Kaus Oblong, Tampi Messy Tapi Tetap Cantik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement