5 Tanda Sakit Batu Ginjal yang Tak Boleh Diabaikan, Demam Salah Satunya!

BATU ginjal sebagai endapan mineral keras yang terbentuk di ginjal ketika urin mengandung zat tertentu dalam jumlah tinggi ini, bisa bertambah besar seiring berjalannya waktu.

Semakin membesar, maka batu ginjal yang bisa berukuran sekecil butiran pasir hingga sebesar bola golf ini bisa menyebabkan nyeri hebat saat bergerak melalui saluran kemih, sehingga menimbulkan gejala seperti nyeri pinggang, hematuria (darah dalam urin), urgensi buang air kecil, dan mual.

Maka dari itu, sebelum terlambat sangat penting untuk bisa mengidentifikasi tanda-tanda peringatan ketika penyakit ini terbentuk di dalam tubuh. Dilansir dari Times of India, Jumat (9/2/2024) berikut lima tanda yang bisa jadi tanda peringatan.

1. Nyeri yang tak tertahankan: Salah satu gejala khas batu ginjal adalah nyeri hebat, umumnya muncul di area punggung, samping, perut, atau selangkangan. Rasa sakitnya bisa datang secara bergelombang dan sangat menyiksa, sering kali digambarkan sebagai salah satu rasa sakit paling parah yang dialami seseorang. Intensitas nyeri ini dapat berfluktuasi dan bisa menjalar ke area lainnya.

2.Nyeri di satu sisi tubuh: Batu ginjal yang tersangkut di ureter, saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih, bisa bikin nyeri panggul. Nyeri panggul ini mengacu pada rasa tak nyaman atau nyeri tajam yang dirasakan pada satu sisi tubuh, biasanya di area antara tulang rusuk dan pinggul. Rasa sakit ini bisa saja terus-terusan atau konstan atau bahkan hilang timbul.