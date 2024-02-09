Kisah Ibu Korban Tawuran Bingung Cari Biaya Pengobatan, Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

BELUM lama ini viral di media sosial terkait kisah seorang ibu yang mengalami kesulitan membayar biaya rumah sakit pengobatan sang anak menggunakan BPJS Kesehatan.

Usut punya usut, hal tersebut lantaran sang anak diketahui merupakan korban luka aksi tawuran. Meski telah berupaya keras, sang ibu pada akhirnya tidak bisa menggunakan layanan fasilitas BPJS Kesehatan untuk mengobati sang anak di rumah sakit, karena BPJS disebut-sebut tidak bisa meng-cover korban akibat aksi tawuran.

Kisah ibu tersebut salah satunya dibagikan melalui unggahan di akun media sosial Instagram @infodepok_id. Pada unggahan tersebut, terlihat salah satu tangkapan layar percakapan via chat seseorang yang berupaya membantu ibu tersebut agar bisa menggunakan BPJS untuk mengobat sang anak.

Seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut lantas menceritakan sedikit kronologi terkait alasan BPJS ibu tersebut tidak bisa digunakan, karena anaknya adalah korban aksi tawuran.

“Korban punya BPJS, tapi pihak rumah sakit bilang enggak bisa dicover BPJS karena korban tindak kekerasan,” tulis di salah satu tangkapan layar chat tersebut, dikutip MNC Portal, Jumat (9/2/2024)