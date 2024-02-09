Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kisah Ibu Korban Tawuran Bingung Cari Biaya Pengobatan, Tak Ditanggung BPJS Kesehatan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |18:07 WIB
Kisah Ibu Korban Tawuran Bingung Cari Biaya Pengobatan, Tak Ditanggung BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial terkait kisah seorang ibu yang mengalami kesulitan membayar biaya rumah sakit pengobatan sang anak menggunakan BPJS Kesehatan.

Usut punya usut, hal tersebut lantaran sang anak diketahui merupakan korban luka aksi tawuran. Meski telah berupaya keras, sang ibu pada akhirnya tidak bisa menggunakan layanan fasilitas BPJS Kesehatan untuk mengobati sang anak di rumah sakit, karena BPJS disebut-sebut tidak bisa meng-cover korban akibat aksi tawuran.

 BACA JUGA:

Kisah ibu tersebut salah satunya dibagikan melalui unggahan di akun media sosial Instagram @infodepok_id. Pada unggahan tersebut, terlihat salah satu tangkapan layar percakapan via chat seseorang yang berupaya membantu ibu tersebut agar bisa menggunakan BPJS untuk mengobat sang anak.

 BACA JUGA:

Seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut lantas menceritakan sedikit kronologi terkait alasan BPJS ibu tersebut tidak bisa digunakan, karena anaknya adalah korban aksi tawuran.

“Korban punya BPJS, tapi pihak rumah sakit bilang enggak bisa dicover BPJS karena korban tindak kekerasan,” tulis di salah satu tangkapan layar chat tersebut, dikutip MNC Portal, Jumat (9/2/2024)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/483/3105300/menkes_minta_masyarakat_beli_asuransi_swasta_apa_bedanya_dengan_bpjs_kesehatan-OueB_large.jpg
Menkes Minta Masyarakat Beli Asuransi Swasta, Apa Bedanya dengan BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3032067/iuran-bpjs-kesehatan-dipastikan-tidak-naik-tahun-ini-begini-penjelasannya-y7PnC0cfS3.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tidak Naik Tahun Ini, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018372/wamenkes-sebut-program-kris-bpjs-kesehatan-buat-pemasukan-rs-meningkat-ini-alasannya-W8ZC944yVV.jpg
Wamenkes Sebut Program KRIS BPJS Kesehatan Buat Pemasukan RS Meningkat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018369/wamenkes-klarifikasi-soal-antrean-panjang-pasien-jika-kris-bpjs-kesehatan-diterapkan-83HTdD6kwm.jpg
Wamenkes Klarifikasi soal Antrean Panjang Pasien jika KRIS BPJS Kesehatan Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018365/anggota-dpr-minta-kajian-ilmiah-terkait-program-kris-ini-deretan-hal-ditakutkan-qNNbnYhk2T.jpg
Anggota DPR Minta Kajian Ilmiah Terkait Program KRIS, Ini Deretan Hal Ditakutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/481/3018253/berapa-tarif-dan-iuran-bpjs-kesehatan-pada-program-kris-SdibHC6wze.jpg
Berapa Tarif dan Iuran BPJS Kesehatan pada Program KRIS?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement