Berbekal CPR, WNA Korea Selatan Selamatkan Anak Tenggelam di Bali

BARU-baru ini media sosial diramaikan dengan kisah heroik seorang pria, WNA asal Korea Selatan yang menyelamatkan seorang anak kecil yang tenggelam saat berenang.

Pria bernama Choi Jae Young, pria berusia 43 tahun tersebut menjadi pahlawan sukses menyelamatkan nyawa seorang bocah berusia 8 tahun yang tenggelam saat berenang di kolam kerang salah satu hotel di Bali pada 20 Januari 2024.

Laporan menyebut, pada saat itu Choi Jae Young sedang berenang di kolam yang sama dengan bocah tersebut. Ia kemudian mendapati ada seorang anak yang tenggelam. Melihat kejadian tersebut, ia pun langsung sigap membantu dan memeriksa denyut nadi serta nafas sang bocah.

(Foto: KBS News)

Namun ketika diperiksa bocah tersebut tidak memberikan respon, ia pun sontak meminta bantuan orang sekitar sembari menerapkan CPR.

"Ketika saya periksa arteri karotis, tidak ada denyut nadi dan dia tidak bernapas, saya pun meminta orang sekitar untuk memanggil ambulans dan memulai CPR," jelas Choi Jae Young, dikutip dari KBS News, Jumat (9/2/2024)