HOME WOMEN TRAVEL

6 Kota Alternatif Wajib Dikunjungi di Eropa, Rasakan Sensasi Liburan Penuh Makna

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |14:22 WIB
6 Kota Alternatif Wajib Dikunjungi di Eropa, Rasakan Sensasi Liburan Penuh Makna
Kota Valencia (Foto: Instagram/@caito.ms)
A
A
A

JIKA Anda merencanakan liburan ke kota tahun ini. Anda mungkin harus mulai mengabaikan ibu kotanya.

Dari jalanan yang lebih sepi hingga destinasi wisatanya yang keren pasti memikat pelancong untuk datang.

Kota kedua di suatu negara seringkali memberikan pengalaman yang jauh lebih baik dan terjangkau. Melansir laman The Sun, berikut enam kota kedua terbaik di Eropa untuk dikunjungi saat liburan ke luar negeri.

1. Timisoara, Rumania

Rumania adalah salah satu tujuan paling terjangkau di Eropa, dengan sebagian besar menuju ke Bucharest. Namun, berkat penerbangan murah dengan Wizz Air, kota kedua Timisoara tak kalah murah dan Anda tidak akan menemukan banyak turis.

Timisoara

(Foto: Instagram/@visit.timisoara.official)

Baru-baru ini disebut sebagai kota liburan murah oleh perusahaan penyimpanan bagasi Bounce. Anda dapat menemukan bir hanya dengan 1,56 euro (Rp26.000). Berkunjung saat musim panas bisa menikmati suhu hingga 31 derajat celsius.

2. Gothenburg, Swedia

Gothenburg adalah kota terbesar kedua di Swedia. Meskipun tidak lebih murah, kota ini jauh lebih tenang dan santai. Jalanan yang indah dipenuhi dengan bar, kafe, dan restoran trendi sehingga dimanjakan banyak pilihan saat mencari roti kayu manis atau kopi.

Kunjungi festival musik tahunan Way Out West di musim panas. Atau mengunjungi taman hiburan Liseberg berusia 101 tahun dengan roller coaster yang memecahkan rekor.

Gothenburg

(Foto: Instagram/@visit.gothenburg)

3. Lille, Prancis

Meski menjadi salah satu ibu kota paling terkenal di dunia, Paris seringkali mengecewakan wisatawan. Bahkan, mengakibatkan kondisi kesehatan sindrom Paris.

Sebaliknya, perjalanan ke Lille lebih sedikit pengunjung dan penuh dengan sejarah. Kota ini adalah rumah bagi Charles de Gaulle dan Arc de Triomphe yang terletak di bundaran kecil.

Pastikan untuk membeli wafel krim vanilla dan kastanye (chestnut) ikonik kota ini seharga 3 euro atau senilai Rp50.535.

Valencia

(Foto: Instagram/@bigliabled)

4. Valencia, Spanyol

Meskipun Barcelona secara teknis adalah kota kedua di Spanyol. Valencia adalah pilihan yang jauh lebih baik. Kota ini memiliki tapas yang luar biasa, tempat kelahiran paella, dan anggur murah—segelas hanya beberapa euro.

Daya tarik utamanya adalah City of Arts and Sciences senilai 760 juta euro (Rp12,8 triliun), yang tampak seperti sesuatu dari planet lain. Bahkan, dinobatkan sebagai kota tepi pantai terbaik untuk dikunjungi pada tahun 2024.

Halaman:
1 2
      
