HOME WOMEN TRAVEL

7 Tempat Romantis buat Rayakan Valentine di Jakarta, Bikin Cinta Kian Mesra!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |09:30 WIB
7 Tempat Romantis buat Rayakan Valentine di Jakarta, Bikin Cinta Kian Mesra!
Ilustrasi (Foto: Pexels/Tirachard Kumtanom)
DI JAKARTA terdapat banyak pilihan lokasi untuk berkencan alias ngedate, mulai dari tempat wisata, taman, pusat perbelanjaan, restoran atau kafe, hingga museum. Mayoritas tempat yang dipilih biasanya memiliki nuansa romantis, atau spot yang cocok untuk berfoto.

Aktivitas di tempat-tempat ini bisa meningkatkan suasana romantis bersama pasangan terlebih di momen Hari Valentine nanti.

Berikut Okezone rekomendasikan tujuh tempat romantis di Jakarta yang bisa jadi opsi Anda merayakan Hari Valentine bersama pasangan.

1. Ocean Dream Samudra

Ocean Dream Samudra, sering juga dikenal sebagai Gelanggang Samudra, merupakan tempat yang sangat cocok untuk dikunjungi bersama pasangan. Tiket Reguler untuk Samudra Ocean Dream di Ancol adalah seharga Rp130.000.

Ocean Dream Samudra

(Foto: Banx Jamal)

Di sini, anda dapat menikmati berbagai atraksi yang melibatkan binatang laut, yang pastinya akan membuat pengalaman bersama pasangan Anda semakin berkesan. Terletak di Jalan Lodan timur No.7, RT.14/RW.10, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

2. Jakarta Aquarium

Di tempat ini Anda bakal disuguhkan dengan berbagai jenis binatang laut yang menakjubkan, yang pastinya akan membuat anda dan pasangan. Selain itu, dekorasi yang instagenik di setiap sudut aquarium membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk mengabadikan momen.

Harga tiket masuk ke Jakarta Aquarium untuk orang dewasa pada hari biasa adalah mulai dari Rp157.000. Jakarta Aquarium terletak di Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat, di lantai LG 101 - LGM 101 di Neo SOHO.

Kota Tua, Jakarta

3. Kawasan Kota Tua

Berlokasi di Kawasan Kota Tua, Taman Fatahillah No. 1, RT.7/RW.7, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Kawasan Kota Tua merupakan destinasi yang sangat populer dan sudah menjadi ikon Jakarta.

Berkeliling kawasan Kota Tua menggunakan sepeda ontel atau sepeda tua bisa menjadi alternatif yang menarik. Sambil menikmati suasana klasik dan arsitektur bangunan bersejarah, anda dan pasangan bisa mengabadikan momen-momen foto.

4. Djati Bistro & Drinkery

Djati Bistro & Drinkery adalah salah satu tempat yang sangat direkomendasikan untuk anda dan pasangan. Lokasinya berada di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 85, Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Oria Hotel lantai 1.

Kebersihan dan kesan unik dari tempat tersebut akan menambahkan nuansa romantis saat anda bersama pasangan. Tidak ada salahnya menghabiskan waktu bersama pasangan sambil bercanda dan mengisi perut dengan hidangan lezat di tempat yang indah ini.

