HOME WOMEN TRAVEL

Kerap Bikin Jengkel, Inilah 7 Penyebab Pesawat Batal Terbang Traveler Wajib Tahu

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |16:04 WIB
Kerap Bikin Jengkel, Inilah 7 Penyebab Pesawat Batal Terbang Traveler Wajib Tahu
Ilustrasi (Foto: Pexels/Josh Sorenson)
A
A
A

PEMBATALAN penerbangan seringkali mengganggu rencana perjalanan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang.

Meski kerap kali membingungkan bahkan menjengkelkan, namun, alasan di balik pembatalan tersebut tidak selalu akibat kesalahan maskapai.

Penting untuk diingat bahwa keselamatan penumpang, kru, dan pesawat tetap menjadi prioritas utama bagi semua maskapai penerbangan. Menyitir laman Visa Guide, berikut tujuh penyebab penerbangan dibatalkan yang perlu traveler ketahui.

1. Cuaca buruk

Masalah terkait cuaca merupakan salah satu alasan paling umum untuk pembatalan penerbangan.

Kondisi cuaca buruk seperti badai petir, angin topan, badai salju, kabut tebal, atau angin kencang dapat menimbulkan risiko terhadap operasi penerbangan dan memengaruhi jarak pandang, kondisi landasan pacu, atau kemampuan bernavigasi dengan aman.

2. Pembatasan kontrol lalu lintas udara (ATC)

Penerbangan dapat dibatalkan untuk menghindari kepadatan atau menjaga standar keselamatan jika terdapat lalu lintas udara yang berlebihan, kurangnya ruang di bandara tujuan, atau masalah teknis dengan sistem komunikasi dan navigasi.

Infografis Keuntungan Liburan saat Low Season

3. Masalah mekanis

Maskapai dapat memutuskan untuk membatalkan penerbangan untuk menyelesaikan masalah mekanis atau kerusakan yang dapat membahayakan operasi pesawat yang aman dan keselamatan penumpang. Hal ini dapat melibatkan masalah dengan avionik, mesin, atau sistem penting lainnya.

4. Keterbatasan kru

Penerbangan dapat dibatalkan jika ada kekurangan pilot, pramugari, atau anggota kru penting lainnya.

Hal ini disebabkan oleh hal-hal seperti masalah jadwal, penyakit, peraturan manajemen kelelahan, atau kejadian tak terduga yang memengaruhi kemampuan kru untuk mengoperasikan pesawat.

1 2
      
