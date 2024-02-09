Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Resmikan Wastukencana Resto & Cafe, Sandiaga: Bacang Tongseng Bisa Di-branding

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |14:47 WIB
Resmikan Wastukencana Resto & Cafe, Sandiaga: Bacang Tongseng Bisa Di-branding
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Agung Bakti Sarasa/MPI)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Wastukencana Resto & Cafe di Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Kamis, 8 Februari 2024 kemarin.

Ia mengapresiasi owner Wastukencana Resto & Cafe, yakni Bayu dan Fais yang berani merintis investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

“Yang ingin saya sapa dengan penuh rasa hormat dan bangga yaitu Bayu dan Fais. Pengusaha yang berani memulai investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami dari Kemenparekraf sangat mengapresiasi,” kata Sandi.

Berdasarkan survei Kemenparekraf lanjut Sandi, sebanyak 63 persen wisatawan datang ke destinasi wisata karena kulinernya.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Agung Bakti Sarasa/MPI)

Dirinya pun berharap, Wastukencana Resto & Cafe bisa mem-branding menu-menu andalannya, seperti bacang tongseng.

"Bacang tongseng ini harus di-branding nih bacangnya karena membantu UMKM. Misalnya, bisa pakai bacang tongseng peduli atau bacang tongseng bersubsidi,” imbuhnya.

Sandi menambahkan, sepanjang 2023, nilai tambah ekonomi kreatif makan dan minum mencapai Rp405,8 triliun atau naik 10,6 persen dibandingkan tahun 2020.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement