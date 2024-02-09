Resmikan Wastukencana Resto & Cafe, Sandiaga: Bacang Tongseng Bisa Di-branding

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Wastukencana Resto & Cafe di Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Kamis, 8 Februari 2024 kemarin.

Ia mengapresiasi owner Wastukencana Resto & Cafe, yakni Bayu dan Fais yang berani merintis investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

“Yang ingin saya sapa dengan penuh rasa hormat dan bangga yaitu Bayu dan Fais. Pengusaha yang berani memulai investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami dari Kemenparekraf sangat mengapresiasi,” kata Sandi.

Berdasarkan survei Kemenparekraf lanjut Sandi, sebanyak 63 persen wisatawan datang ke destinasi wisata karena kulinernya.

(Foto: Agung Bakti Sarasa/MPI)

Dirinya pun berharap, Wastukencana Resto & Cafe bisa mem-branding menu-menu andalannya, seperti bacang tongseng.

"Bacang tongseng ini harus di-branding nih bacangnya karena membantu UMKM. Misalnya, bisa pakai bacang tongseng peduli atau bacang tongseng bersubsidi,” imbuhnya.

Sandi menambahkan, sepanjang 2023, nilai tambah ekonomi kreatif makan dan minum mencapai Rp405,8 triliun atau naik 10,6 persen dibandingkan tahun 2020.