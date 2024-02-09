Tembus 7,7 Juta Wisatawan, Bandung Kota Paling Banyak Dikunjungi Sepanjang 2023

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, Kota Bandung menjadi daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan sepanjang tahun 2023.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan Wastukencana Resto & Cafe di Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Kamis kemarin.

"Kota Bandung ini adalah kota yang paling banyak dikunjungi. Berdasarkan data kami, mencapai 7,7 juta kunjungan wisatawan," ungkap Sandiaga.

Menurut dia, banyaknya kunjungan wisatawan ke Kota Bandung tentunya akan berdampak pada investasi yang semakin meningkat.

(Foto: Agung Bakti Sarasa/MPI)

"Memang 95 persennya ini (wisawatan domestik), dan baru lima persen wisatawan mancanegara. Kita akan terus tingkatkan dan akan kita diversifikasi produk dan layanan wisatanya," katanya.

Lebih lanjut Sandi mengatakan, dari total kunjungan wisatawan tersebut, sekitar 63 persennya memilih mengunjungi destinasi wisata untuk berburu kuliner. Oleh karenanya, Ia berharap, hadirnya Wastukencana Resto & Cafe juga menarik minat wisatawan.