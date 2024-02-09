Liburan Bebas Hambatan Bersama Mister Aladin dan Bank Mayapada

LIBURAN seringkali hanya menjadi rencana semata akibat kendala biaya atau kurangnya kepuasan dalam memilih akomodasi, bahkan karena ada hambatan-hambatan yang lain.

Tidak jarang pula, Anda mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di berbagai situs web untuk melakukan pemesanan tiket pesawat dan pemesanan kamar hotel.

Nah mulai sekarang, hambatan-hambatan tersebut akan hilang atau tidak akan pernah Anda alami lagi.

Hal ini karena Mister Aladin dan Bank Mayapada punya promo menarik diskon 50% + s.d Rp150.000 dengan menggunakan kartu kredit Bank Mayapada yang bisa Anda gunakan untuk memesan tiket pesawat dan hotel.

Jadi, sekarang, biaya bukanlah hambatan utama untuk menikmati liburan. Untuk promo hotel, Anda bisa mendapatkan diskon s.d Rp100.000 dan bebas periode menginap.

Kemudian untuk promo tiket pesawat, Anda bisa mendapatkan diskon s.d Rp150.000 dan berlaku untuk semua rute penerbangan domestik, internasional, serta bebas periode terbang.

Ayo, rencanakan liburan Anda yang bebas hambatan dan lakukan transaksinya segera karena promonya terbatas.

Mengapa Memilih Mister Aladin?

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) di Indonesia yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan. Di Mister Aladin, Anda bisa menemukan pilihan-pilihan hotel dengan berbagai fasilitas dan harga yang sesuai dengan anggaran Anda.