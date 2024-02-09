Cara Cermat Berkemas untuk Perjalanan Bisnis

BERKEMAS mungkin terlihat mudah. Namun perlu ketelitian dan kesabaran ekstra supaya barang yang dibawa tetap praktis dan semuanya berguna.

Karena nyatanya masih banyak orang yang merasa kewalahan saat berkemas untuk bepergian entah itu berlibur atau melakukan perjalanan bisnis.

Sebelum mulai berkemas pun sudah banyak pertanyaan yang tersirat di otak mereka; “Saya harus bawa berapa baju?” “Apa baju segini sudah cukup? Kurang tidak ya?” “Tasnya kurang besar.” dan pertanyaan lainnya.

Ada banyak faktor yang perlu Anda pertimbangkan saat berkemas khusus perjalanan bisnis. Anda harus memikirkan dari jumlah acara yang akan Anda hadiri, dresscode yang harus dipakai, dan aksesoris yang sesuai.

Faktor-faktor ini juga menentukan bentuk tas atau koper yang pas untuk memasukkan semua pakaian Anda supaya tidak kusut.

Berikut ini beberapa tips supaya Anda dapat berkemas dengan lebih cermat dan efektif:

1. Pilih ukuran koper yang tepat

Durasi perjalanan bisnis biasanya cukup singkat, yaitu sekitar 2 minggu. Anda bisa membawa koper ukuran standar 20 inci.

Jangan bawa barang-barang yang terlalu menyita ruang, seperti alat makeup berlebih dan toiletries, pasal biasanya dalam perjalanan bisnis kamu akan menginap di hotel yang telah menyediakan barang tersebut.

2. Pilih aksesoris yang sesuai

Memakai perhiasan sangat penting ketika Anda bepergian karena ukurannya yang ringan, mudah untuk dikemas, dan memiliki kemampuan untuk langsung memaksimalkan penampilan Anda.

Pilihlah aksesoris dengan nuansa netral dan tetap menonjolkan profesionalitas karena Anda berpakaian untuk bertemu klien bisnis.

3. Buat capsule wardrobe yang serbaguna

Demi menghemat ruang penyimpanan di dalam koper, buatlah capsule wardrobe yang serbaguna untuk semua pakaian Anda.

Capsule wardrobe biasanya hanya memerlukan dua atasan dan 2 bawahan dengan warna netral yang bisa dipadukan dengan blazer atau jas dengan warna dan corak yang lebih terang.

Membuat capsule wardrobe akan mengurangi kelebihan pakaian yang bisa jadi tidak akan terpakai.

4. Barang-barang serba travel size

Pastikan Anda juga mengemas keperluan pribadi seperti produk perawatan wajah yang dibutuhkan seperti body lotion, parfum, atau skin care dalam ukuran travel size supaya mudah dibawa. Sebisa mungkin Anda tidak terlalu banyak membawa toiletries umum seperti sabun dan sampo karena hotel tempat Anda menginap pasti menyediakannya.