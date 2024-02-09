Kemenparekraf Bidik Wisatawan India Lewat Pameran Pariwisata di Mumbai

INDONESIA melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kembali hadir menyapa pasar India dengan berpartisipasi dalam salah satu bursa pariwisata internasional terbesar di India, yakni Outbound Travel Mart (OTM) pada 8-10 Februari 2024 di Jio World Convention Centre, Mumbai.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, jumlah kunjungan wisman asal India pascapandemi terus menunjukkan tren positif.

India menempati urutan ke-6 sebagai negara dengan jumlah kunjungan wisman terbanyak di Indonesia dan urutan ke-2 di Bali (setelah Australia) pada periode 2023.

India merupakan salah satu pasar wisatawan mancanegara (wisman) yang potensial untuk Indonesia.

Menurut data yang dirilis oleh BPS, sampai dengan November 2023 jumlah kunjungan wisman India ke Indonesia tahun lalu mencapai 541.567 wisatawan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Artinya, jumlah wisman India tahun 2023 ini mengalami peningkatan hingga 148 persen dari tahun sebelumnya pada periode yang sama (Januari-November 2022).

“Untuk strategi promosi internasional, kami berfokus melakukan promosi pada pasar wisata utama kami, termasuk India dengan pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia yang luar biasa. Peningkatan jumlah wisman ini juga diikuti dengan penambahan lama tinggal wisatawan, sehingga akan membuka lebih banyak peluang usaha khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas," ungkap Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

OTM Mumbai merupakan pameran pariwisata yang berfokus pada outbound travel. Partisipasi ini merupakan kegiatan promosi pertama Kemenparekraf di India pada 2024.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Bersyukur Jumlah Kunjungan Wisman 2023 Lampaui Target

Kemenparekraf melalui brand Wonderful Indonesia kali ini mengangkat tema 'Keep the Wonder' dengan desain Borobudur, Prambanan, dan Yogyakarta pada paviliunnya sebagai bentuk konsistensi Kemenparekraf dalam mempromosikan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP).

Dua industri pariwisata yang berpartisipasi sebagai official partner Paviliun Wonderful Indonesia di OTM 2024 yaitu Marriott Indonesia dan Atlas Beach Club. Kemenparekraf juga berkolaborasi dengan 25 pelaku industri pariwisata terpilih, terdiri dari travel agent/tour operator, DMC, hotel, restoran, dan atraksi wisata.