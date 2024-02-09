Begini Asal Mula Kenapa Tanggal 14 Februari Ditetapkan Hari Kasih Sayang

KENAPA tanggal 14 Februari ditetapkan sebagai hari kasih sayang atau Hari Valentine akan diulas pada artikel kali ini.

Hari Valentine atau hari kasih sayang selalu diperingati setiap 14 Februari. Pada hari ini, seluruh dunia merayakannya dengan membagikan permen, cokelat, hingga bunga kepada orang terkasih.

Namun pernahkan terbesit pertanyaan kenapa tanggal 14 Februari tiba-tiba menjadi Hari Valentine?

Melansir History, nama Hari Valentine diambil dari nama seorang pendeta Katolik yang hidup pada sekitar abad ke-3 di Roma bernama Santo Valentine. Ada banyak cerita tentangnya yang membuat Valentine menjadi legenda.

Pada abad ke-3 saat Valentine hidup, ada banyak orang Roma masuk memeluk agama Kristen. Akan tetapi, pemimpin pada masa itu, Kaisar Claudius II adalah seorang penyembah berhala.

(Foto: Pexels)

Sang kaisar kemudian membuat sebuah aturan ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para orang Kristen. Namun yang paling parah, ia melarang para pemuda Roma khususnya para prajurit untuk menikah.

Alasannya adalah karena Kaisar Claudius II percaya, semua prajurit harus mengabdikan dirinya secara penuh pada kekaisaran Roma.

Santo Valentine menjadi salah seorang yang menentang aturan tersebut. Ia kemudian menikahkan para prajurit secara rahasia melalui upacara umat Kristen. Namun karena aksinya itu, Valentine ditangkap oleh pasukan Raja Claudius II dan kemudian dipenjarakan.

Selama di dalam penjara, Valentine kemudian merawat para tahanan dan anak perempuan sipir penjara yang buta.