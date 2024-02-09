10 Camilan Sehat Cocok Temani Perjalanan Darat Anda saat Libur Panjang

PERJALANAN darat bisa membuat tubuh kehabisan energi karena hanya duduk di tempat selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Sekalipun tergoda untuk membeli camilan saat berhenti mengisi bahan bakar.

Kiat-kiat berikut dapat membantu Anda menyiapkan beberapa camilan sehat untuk disantap selama perjalanan. Ini dapat membuat merasa kenyang dan lebih bergizi.

Dengan memastikan mengemas makanan ringan yang baik dan sehat untuk di perjalanan, maka Anda akan menyadari bahwa tidak akan tergoda untuk membeli camilan tinggi pengawet dan gula.

Mengutip laman Koa, berikut sepuluh camilan sehat terbaik untuk dibawa dalam perjalanan darat.

1. Popcorn

Popcorn adalah sumber serat dan karbohidrat kompleks membantu tubuh tetap teratur dan memberi energi saat bepergian.

Popcorn (Foto: Simply Recipes)

Pastikan tidak mendapatkan popcorn microwave yang mengandung bahan kimia. Belilah satu dari toko makanan alami yang bahannya hanya berupa jagung, garam, dan minyak.

2. Kuaci

Anda tidak salah memilih jenis kacang-kacangan atau biji-bijian apa pun saat dalam perjalanan. Namun, kuaci (biji bunga matahari) sangat baik karena kaya akan lemak sehat dan magnesium—membantu menjaga kesehatan jantung.

3. String cheese

Anda tidak pernah terlalu tua untuk mengonsumsi string cheese. Apalagi jika Anda mengetahui nutrisi yang diberikan.

Padukan string cheese dengan irisan apel. Camilan yang secara sempurna menutupi lemak sehat, protein baik, dan karbohidrat kompleks.

(Foto: Once Upon a Chef)

4. Telur rebus

Telur rebus mudah disiapkan, mudah disimpan, dan mudah dimakan dalam perjalanan. Tidak berantakan dan penuh dengan protein yang dibutuhkan tubuh saat bepergian.

Untuk menambah kerenyahan dan manfaat karbohidrat kompleks berkualitas. Tambahkan beberapa biskuit gandum ke dalam telur untuk camilan yang sempurna.

5. Anggur

Mirip dengan wortel, anggur adalah pilihan bagus saat Anda bosan dan ingin makan sesuatu di jalan.

Sehat, bersih, dan mudah dimakan. Anggur akan membantu menghilangkan kebosanan. Hanya saja, jangan berlebihan—anggur mengandung banyak gula.