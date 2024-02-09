Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Camilan Sehat Cocok Temani Perjalanan Darat Anda saat Libur Panjang

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |07:51 WIB
10 Camilan Sehat Cocok Temani Perjalanan Darat Anda saat Libur Panjang
Kuaci, camilan yang berkhasiat menjaga kesehatan jantung (Foto: Satvapure)
A
A
A

PERJALANAN darat bisa membuat tubuh kehabisan energi karena hanya duduk di tempat selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Sekalipun tergoda untuk membeli camilan saat berhenti mengisi bahan bakar.

Kiat-kiat berikut dapat membantu Anda menyiapkan beberapa camilan sehat untuk disantap selama perjalanan. Ini dapat membuat merasa kenyang dan lebih bergizi.

Dengan memastikan mengemas makanan ringan yang baik dan sehat untuk di perjalanan, maka Anda akan menyadari bahwa tidak akan tergoda untuk membeli camilan tinggi pengawet dan gula.

Mengutip laman Koa, berikut sepuluh camilan sehat terbaik untuk dibawa dalam perjalanan darat.

1. Popcorn

Popcorn adalah sumber serat dan karbohidrat kompleks membantu tubuh tetap teratur dan memberi energi saat bepergian.

Popcorn

Popcorn (Foto: Simply Recipes)

Pastikan tidak mendapatkan popcorn microwave yang mengandung bahan kimia. Belilah satu dari toko makanan alami yang bahannya hanya berupa jagung, garam, dan minyak.

2. Kuaci

Anda tidak salah memilih jenis kacang-kacangan atau biji-bijian apa pun saat dalam perjalanan. Namun, kuaci (biji bunga matahari) sangat baik karena kaya akan lemak sehat dan magnesium—membantu menjaga kesehatan jantung.

3. String cheese

Anda tidak pernah terlalu tua untuk mengonsumsi string cheese. Apalagi jika Anda mengetahui nutrisi yang diberikan.

Padukan string cheese dengan irisan apel. Camilan yang secara sempurna menutupi lemak sehat, protein baik, dan karbohidrat kompleks.

Telur Rebus

(Foto: Once Upon a Chef)

4. Telur rebus

Telur rebus mudah disiapkan, mudah disimpan, dan mudah dimakan dalam perjalanan. Tidak berantakan dan penuh dengan protein yang dibutuhkan tubuh saat bepergian.

Untuk menambah kerenyahan dan manfaat karbohidrat kompleks berkualitas. Tambahkan beberapa biskuit gandum ke dalam telur untuk camilan yang sempurna.

5. Anggur

Mirip dengan wortel, anggur adalah pilihan bagus saat Anda bosan dan ingin makan sesuatu di jalan.

Sehat, bersih, dan mudah dimakan. Anggur akan membantu menghilangkan kebosanan. Hanya saja, jangan berlebihan—anggur mengandung banyak gula.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement