8 Tempat Makan Chicken Shawarma di Jakarta, Lezatnya Bikin Nagih!

BILA Anda mencari pengalaman kuliner yang memukau di Jakarta, maka mencicipi chicken shawarma yang lezat adalah suatu keharusan.

Kota ini dipenuhi dengan berbagai tempat makan yang menyajikan hidangan ini dengan cita rasa yang autentik dan menggugah selera.

Dari jalan-jalan ramai hingga sudut-sudut tersembunyi, tersedia beragam tempat yang menawarkan chicken shawarma dengan berbagai varian dan sentuhan unik.

Berikut Okezone rangkumkan delapan tempat makan chicken shawarma enak di Jakarta.

1. Kourosh Kebab, Pramuka

Kourosh Kebab, yang berlokasi di Jalan Pramuka Raya No. 62, Matraman, Jakarta Timur, menawarkan lebih dari sekadar chicken shawarma.

(Foto: YW)

Anda dapat menikmati Joojeh Kebab Single, Pure Iranian Saffron, Chicken Kabsah, Koobideh Biryani, dan Ghormeh Sabzi With Rice di sini. Restoran ini buka dari jam 10.00 hingga 21.00 WIB.

2. Chicken Union, Cempaka Putih

Chicken Union, yang berlokasi di Jalan Cempaka Putih Raya No. 10B, Jakarta, menawarkan beragam menu yang mencakup Hongkong Chicken Charkway, Sambal merah cup 20ml, Turkish Chicken Shawarma, Dried Prawn Chili Oil On Jar, dan BBQ sauce Chicken Cup 20ml. Restoran ini buka dari jam 10.00 hingga 21.00 WIB.

3. Emados, Shawarma Bintaro

Emados, Shawarma yang berlokasi di Jalan Taman Bintaro Utara, Blok H1 No. 19, Pesanggrahan, Jakarta Selatan menyuguhkan beragam menu termasuk Extra Roti, Hummus Beef, Greek Salad, Falafel Hummus Roll, dan French Fries. Waktu operasional restoran ini adalah dari jam 09.00 hingga 23.00 WIB.

(Foto: dok. Ade Ismail Siregar)

4. Emados Shawarma, Cipete

Emados Shawarma berlokasi di Jalan Cipete Raya, Blok A No. 3, Fatmawati, Jakarta. Menu yang ditawarkan mencakup Extra Roti, Falafel 3Pcs, Butter Rice Hampers, Setengah Ayam Guling Nasi Mandhi, dan 1 Ayam Guling Nasi Mandhi. Waktu operasional restoran ini adalah dari jam 09.30 hingga 21.00 WIB.