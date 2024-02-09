Dinner Bareng, Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo Antusias Sajikan Hidangan Yee Sang

ADA momen menarik di gelaran dinner Imlek Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo sekeluarga bersama Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo malam ini.

Pasalnya, di momen dinner yang digelar di Restoran Empurau, di kawasan Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat malam (9/2/2024) itu, mereka menyantap hidangan Yee sang. Yee Sang merupakan hidangan khusus yang kerap disajikan di momen perayaan Imlek. Tampak Hary dan Ganjar kompak menyajikan hidangan ini dengan cara yang unik.

Sebelum menyajikan Yee Sang, Hary sekeluarga dan Ganjar tampak serius mengamati panduan pramusaji yang mempraktikkan cara penyajian Yee Sang. Lalu, Hary dan Ganjar lantas langsung mempraktekannya. Mereka mulai mengaduk saus, ikan dan sayuran yang kemudian diangkat tinggi-tinggi di atas piring.

(Foto: MPI/ Wiwie)

Menurut tradisi, semakin tinggi Yee Sang terangkat, maka semakin baik pula peruntungan pada tahun yang baru. Kompak Ganjar dan Hary tampak mengaduk Yee Sang bersama-sama sambil saling mengucapkan selamat tahun baru Imlek.