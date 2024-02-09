Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sejarah dan Fakta Unik Creme Brulee Khas Perancis

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |17:00 WIB
Sejarah dan Fakta Unik Creme Brulee Khas Perancis
Sejarah dan fakta creme brulee, (Foto: Sally Baking Addiction)
A
A
A

CREME brulee sudah hadir sejak lama di Indonesia, dan seiring waktu tambah populer di kalangan masyarakat. Di balik kecantikan dan rasa lezat yang dihadirkan oleh salah satu hidangan penutup, dessert khas Perancis ini, crème brulee punya sejarah dan fakta menarik loh!

Awalnya, crème brulee ternyata hanya dinikmati oleh kalangan elit pada zaman dahulu. Tak seperti jaman sekarang, bisa dinikmati orang biasa dan mudah didapat di berbagai restoran dan hotel di seluruh dunia. Lantas bagaimana sejarah dan fakta unik tentang Creme Brulee? Simak paparannya berikut ini, sebagaimana diwarta dari berbagai sumber, Jumat, (9/2/2024)

1.Pertama kali dikenalkan oleh seorang siswa di Inggris: Creme Brulee, yang juga dikenal sebagai "krim gula hangus," adalah pencuci mulut yang menawan dengan bahan utama telur, gula, dan krim. Hidangan ini ditutupi dengan lapisan tipis gula yang kemudian dibakar, menciptakan kerak karamel yang lezat dan renyah.

 BACA JUGA:

(Foto: Sally Baking Addiction)

Usut punya usut, tambahan gula karamel di atas Creme Brulee diperkenalkan oleh seorang siswa dari Trinity College di Cambridge, Inggris, dan menjadi populer sebagai Cambridge cream atau Trinity cream.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/298/3025211/puding_lapis_surabaya-0I6f_large.jpg
Resep Dessert Puding Lapis Surabaya yang Enak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/298/2963361/dessert-viral-di-jepang-intip-resep-ubi-creme-brulee-E5AJyOD5mh.jpg
Dessert Viral di Jepang, Intip Resep Ubi Creme Brulee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/298/2938066/kenalan-dengan-5-pastry-dessert-lezat-asal-perancis-bukan-hanya-cromboloni-yang-lagi-viral-OTy0vyOMF4.jpg
Kenalan dengan 5 Pastry Dessert Lezat Asal Perancis, Bukan Hanya Cromboloni yang Lagi Viral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/298/2929040/mengenal-kue-viral-blank-space-yang-terinspirasi-lagu-taylor-swift-Zyl2uZpeZc.jpg
Mengenal Kue Viral Blank Space yang Terinspirasi Lagu Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/298/2902896/resep-patbingsu-kacang-merah-cocok-disantap-saat-cuaca-panas-19AnZapD3P.jpg
Resep Patbingsu Kacang Merah, Cocok Disantap saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/298/2899319/chef-olivia-tommy-ungkap-dessert-yang-paling-cocok-untuk-pemula-Bra56IYANQ.jpg
Chef Olivia Tommy Ungkap Dessert yang Paling Cocok untuk Pemula
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement