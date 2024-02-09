Sejarah dan Fakta Unik Creme Brulee Khas Perancis

CREME brulee sudah hadir sejak lama di Indonesia, dan seiring waktu tambah populer di kalangan masyarakat. Di balik kecantikan dan rasa lezat yang dihadirkan oleh salah satu hidangan penutup, dessert khas Perancis ini, crème brulee punya sejarah dan fakta menarik loh!

Awalnya, crème brulee ternyata hanya dinikmati oleh kalangan elit pada zaman dahulu. Tak seperti jaman sekarang, bisa dinikmati orang biasa dan mudah didapat di berbagai restoran dan hotel di seluruh dunia. Lantas bagaimana sejarah dan fakta unik tentang Creme Brulee? Simak paparannya berikut ini, sebagaimana diwarta dari berbagai sumber, Jumat, (9/2/2024)

1.Pertama kali dikenalkan oleh seorang siswa di Inggris: Creme Brulee, yang juga dikenal sebagai "krim gula hangus," adalah pencuci mulut yang menawan dengan bahan utama telur, gula, dan krim. Hidangan ini ditutupi dengan lapisan tipis gula yang kemudian dibakar, menciptakan kerak karamel yang lezat dan renyah.

(Foto: Sally Baking Addiction)

Usut punya usut, tambahan gula karamel di atas Creme Brulee diperkenalkan oleh seorang siswa dari Trinity College di Cambridge, Inggris, dan menjadi populer sebagai Cambridge cream atau Trinity cream.