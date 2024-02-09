Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Kue Indonesia Masuk Daftar Pancake Terenak di Dunia Versi Taste Atlas

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |13:00 WIB
3 Kue Indonesia Masuk Daftar Pancake Terenak di Dunia Versi Taste Atlas
Kue tradisional Indonesia masuk daftar pancake terenak di dunia, (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

KEKAYAAN dan keberagaman kuliner Indonesia memang tak perlu dipungkiri lagi. Setiap daerah dari Sabang sampai Merauke, pasti memiliki ciri khas kuliner yang beraneka ragam.

Bukan cuma makanan besar atau makanan utama, melainkan juga kue-kue tradisional khas Indonesia yang saat ini mulai banyak diketahui dunia. Baru-baru ini Taste Atlas kembali merilis daftar pancake terenak di dunia.

Dilansir dari Taste Atlas, Jumat (9/2/2024) kabar membanggakannya, ternyata ada tiga macam kue tradisional Indonesia yang masuk ke dalam daftar tersebut, salah satunya yaitu Serabi yang menduduki posisi ke-23. Serabi merupakan jajanan pasar dengan rasa manis yang terbuat dari tepung beras dan santan kelapa.

 BACA JUGA:

 

Di Indonesia sendiri, kue serabi yang cenderung manis terkenal berasal dari Solo. Sedangkan Serabi yang terkenal dari Bandung memiliki cita rasa khas yang gurih, pedas, manis dengan topping oncom.

 

Halaman:
1 2
      
