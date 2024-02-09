Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan

CALON presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo sukses mencuri perhatian publik ketika hadir dalam dinner perayaan Imlek di Restoran Empurau, Jembatan Lima Raya, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024)

Pasalnya, Ganjar tampil dengan baju khas etnis Tionghoa saat menghadiri makan malam bersama Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo, didampingi oleh Liliana Tanoesoedibjo.

Ganjar terlihat tampak mengenakan baju Changshan merah. Baju Changsan yang dikenakan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo itu merupakan baju khas tradisional orang Tiongkok yang khusus digunakan untuk pria.

(Foto: MPI/Wiwie)

Terlihat, warna baju tersebut senada dengan para tamu undangan yang juga mengenakan pakaian bernuansa hitam dan merah. Termasuk Hary Tanoesoedibjo bersama keluarganya.

Rupanya, selain Changsan merah yang dikenakannya, Ganjar memiliki beberapa koleksi baju khas etnis Tionghoa tersebut di rumahnya. Namun, ia menyebut, yang dikenakannya di malam dinner tersebut baru saja ia beli.

“Ini baju dari etnis Tionghoa ya. Sebenarnya saya punya beberapa. Tapi yang ini baru, hehe,” ujar Ganjar, saat diwawancara awak media usai acara makan malam.