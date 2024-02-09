Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek

CALON presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo diketahui menghadiri acara makan malam perayaan Imlek bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo yang digelar malam ini, Jumat (9/2/2024) di Restoran Empurau, di kawasan Tambora, Jakarta Barat

Uniknya, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu nampak mengenakan busana tradisional khas Tiongkok, busana Changshan warna merah.

(Foto: MPI/ Rizka)

Baju Changsan yang dikenakan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo itu merupakan baju khas tradisional orang Tiongkok yang khusus digunakan oleh kaum laki-laki.