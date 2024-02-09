Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Hary Tanoesoedibjo Rayakan Imlek Bareng Keluarga, Kompak Pakai Outfit Merah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:54 WIB
Potret Hary Tanoesoedibjo Rayakan Imlek Bareng Keluarga, Kompak Pakai Outfit Merah
Hary dan Liliana Tanoesoedibjo, (Foto:MPI/ Wiwie)
A
A
A

KETUA Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dengan sang istri, Liliana Tanoesoedibjo terpantau merayakan perayaan malam Imlek di Restoran Empurau, di kawasan Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat, (9/2/2024)

Di momen spesial tersebut, Hary dan Liliana tampak kompak mengenakan busana khas Imlek berwarna merah. Hary tampak mengenakan atasan kemeja merah panjang dengan detail motif tenun di kerah, sementara Liliana tampak cantik dan elegan dengan kemeja merah panjang polos yang dipadukan dengan bawahan midi skirt.

 BACA JUGA:

Tak ketinggalan juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo turut hadir dan tampak cantik dengan outfit atasan blouse batik merah kerah Shanghai. Ia tampak datang bersama sang suami tercinta.

 

(Foto: MPI/ Wiwie) 

Dari pantauan MNC Portal, mereka berdua tiba pada pukul 19.14 WIB. Kedatangan Hary dan Liliana disambut meriah dengan pertunjukkan barongsai dengan iringan musik khas nan menghentak.

Halaman: 1 2
1 2
      
