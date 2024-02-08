Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pasangan Ini Jalan-Jalan Pakai Mobil Listrik di TPU, Malah Deteksi Hantu

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |23:18 WIB
Viral Pasangan Ini Jalan-Jalan Pakai Mobil Listrik di TPU, Malah Deteksi Hantu
Viral Mobil Listrik Deteksi Hantu. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENGGUNA mobil listrik Tesla Model Y, Romario Kusno, membagikan pengalaman horornya saat menggunakan kendaraan pribadinya itu. Tak disangka, sensor pejalan kaki yang menjadi salah satu fitur andalan menangkap sosok hantu.

Pengalaman itu dibagikan Romario dalam video yang diunggah ke akun Instagram @romario_rage. Dalam video itu terlihat Romario mengendarai Tesla miliknya di sebuah komplek TPU di Jakarta, tetapi belum diketahui di mana lokasi tepatnya.

Viral Mobil Listrik

“Ngetes sensor Tesla di TPU. Pas lagi jalan biasa, tiba-tiba muncul ini di layar. Apakah itu?,” bunyi keterangan dalam video tersebut. Kemunculan sosok tersebut dalam sensor juga membuat penumpang terkejut karena tidak ada orang di depan mobil mereka.

“Ih orang, orang, orang,” ujar seorang wanita yang terekam dalam video tersebut ketika sensor menunjukkan sosok pria di sisi kiri mobil. Bahkan, sensor tersebut memberikan peringatan ketika mobil mendekati sosok tersebut.

Video tersebut lantas mendapat beragam komentar dari netizen yang juga terkejut dengan sosok yang tertangkap di sensor. Namun, mereka juga masih meragukan hal tersebut karena bisa saja sensor tersebut rusak sehingga menampilkan informasi yang tak seharusnya.

“Yang mau nyari setan harus pake mobil Tesla si ini mah,” tulis @kholilh*******

“coba tunggu lebih lamaan lagi.. stop sebentar barang 20 menit coba,” tulis @cheny******

“Kalo beneran begitu berarti program sensornya ngga bagus atau mungkin error dan ngga aman soalnya bisa deteksi ghost,, kebayang dikecepatan tinggi tiba2 deteksi ghost dan berhenti mendadak bisa kecelakaan beruntun,” tulis @4m******

Halaman:
1 2
      
