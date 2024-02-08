5 Cara Atasi Jerawat Pada Miss V

JERAWAT tidak hanya terjadi pada bagian kulit seperti wajah atau badan. Jerawat juga bisa timbul pada area tidak terduga seperti Ms. V, dengan menyerupai bisul.

Biasanya jerawat Ms. V timbul akibat seseorang kurang menjaga kebersihan personal hygiene nya. Sehingga membuat keringat, kotoran, dan bakteri lebih mudah berkembang dan menyebabkan peradangan pada area kulit Ms. V.

Dilansir dari laman STYLECRAZE yang telah ditinjau secara medis oleh Dr. Sravya Tipirneni, MBBS, MD, DVL, ada beberapa penyebab umum lainnya yang menjadi pemicu jerawat di area Ms. V, hal itu meliputi pertumbuhan rambut kemaluan yang tumbuh ke dalam, infeksi virus, genetik, dan kista.

Lantas apa yang perlu dilakukan jika mengalami kondisi seperti ini? Apakah dengan mengeluarkan jerawat secara paksa bisa meringankan keadaan?

Jawabannya tidak. Karena jika jerawat Ms. V dikeluarkan secara paksa, itu hanya membuat infeksi di area genital semakin parah dan menciptakan masalah baru lainnya yang kemungkinan bisa timbul. Pengobatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan itu antara lain :

Identifikasi penyebab jerawat

Mencari tahu penyebab jerawat tentu akan menjadi penting untuk dilakukan. Sebab, jika seseorang sudah mengetahui penyebab jerawat, maka ia bisa lebih mengawasi atau membatasi aktivitas atau penggunaan produk. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi area Ms. V yaitu kegiatan waxing, mencukur, dan penggunaan air panas ketika mandi.

Menghentikan penggunaan produk pemicu iritasi

Setelah mengetahui penyebab iritasi atau infeksi pada Ms. V, berhentilah menggunakan produk-produk pemicunya. Gunakan kain tertentu atau sejenisnya ketika dalam aktivitas tertentu.