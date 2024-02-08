Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Dwinda Ratna, Mantan Istri Furry Mas Pur

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |19:30 WIB
5 Potret Cantik Dwinda Ratna, Mantan Istri Furry Mas Pur
Dwinda Ratna. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN Dwinda Ratna dan Furry Setya Raharja atau kerap dikenal dengan sebutan “Mas Pur” memutuskan untuk berpisah. Lewat akun Instagram, keduanya secara mendadak mengumumkan bahwa merka telah mantap berpisah.

Meskipun memang keluarga tersebut terlihat adem ayem atau jauh diterpa dari kabar miring, namun siapa sangka bahwa keduanya kini memutuskan bercerai. Meskipun belum diketahui secara pasti apa permasalahan yang membuatnya berpisah, tetapi tidak sedikit netizen yang penasaran dengan sosok mantan istri Mas Pur tersebut.

Lantas bagaimana sosoknya? Dilansir dari akun Instagramnya @dwindaratna. Berikut potret cantik dirinya ketika masih bersama dengan Mas Pur.

Penyuka Blackpink

Dwinda Ratna

Selain memiliki paras yang cantik dan juga bentuk tubuh ideal, ternyata Dwinda Ratna mengidolakan salah satu grup musik asal Korea Selatan, Blackpink. Pada konsernya beberapa waktu lalu di Stadion Gelora Bung Karno(GBK), Jakarta, Dwinda yang mengenakan outfit serba pink dengan dipadukan denim itu nampak membagikan potret dirinya sebelum acara berlangsung.

Hobi travelling

Dwinda Ratna

Mengisi waktu di sela-sela kesibukannya, Dwinda Ratna diduga memiliki hobi yang tidak asing yakni travelling, terlihat dari beberapa postingannya di akun Instagram. Dwinda yang selalu tampil kece di setiap kesempatan membagikan momennya setiap kali mengunjungi suatu tempat seperti Kendal misalnya.

Dengan menggunakan celana cargo yang dipadukan baju lengan panjang berwarna hitam, Dwinda terlihat asyik bermain sepeda di tepi sawah. Meskipun hanya beralaskan sandal jepit, tetapi hal itu tidak mengurangi kecantikan yang dimiliki mantan istri Mas Pur tersebut.

Selfie

Dwinda Ratna

Potret selfie dirinya ketika berada di suatu cafe juga tidak kalah menarik untuk dipandang. Mengapa tidak? Wanita berambut panjang itu meskipun hanya menggunakan make up yang natural ternyata sudah berhasil membuat netizen dibuat gagal fokus.

Tidak heran jika dalam kolom komentarnya ternyata sesekali ada followersnya yang mencoba untuk menggoda dirinya, dengan memberikan senyuman manis menghadap kamera, Dwinda Ratna yang mengenakan busana berwarna navy itu menyandarkan kepalanya ke sebuah kursi.

Halaman:
1 2
      
