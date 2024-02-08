5 Koleksi Tas Ayu Ting Ting dengan Harga Selangit, Bisa Beli Mobil Xpander

INTIP 5 koleksi tas mewah harga selangit milik Ayu Ting Ting. Apalagi dia juga memiliki hobi untuk mengoleksi tas mewah keluaran rumah mode kenamaan dunia, Hermes.

Ayu TingTing pun mengoleksi beberapa tas Hermes yang dikenal memiliki harga selangit. Beberapa koleksi tasnya juga sering diperlihatkan dalam kegiatan sehari-harinya.

Berikut 5 koleksi tas mewah harga selangit milik Ayu Ting Ting:

1. Tas Kecil Warna Biru





Di potret ini, bisa dilihat kalau Ayu tampil simple banget padahal tas mungil yang dia jinjing harganya lebih dari Rp26 juta.

Saat memperlihatkan koleksi tas tersebut, Ayu mengenakan long outer coklat dipadukan dengan kaos putih oblong dan celana kotak-kotak. Super simple tapi tetap cantik, ya.

2. Picotin hitam





Bucket bag berukuran medium warna hitam satu ini, adalah Hermes varian Picotin Lock 18 dijual seharga USD2.725 atau sekira Rp39,4 juta