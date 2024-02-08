Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Koleksi Tas Ayu Ting Ting dengan Harga Selangit, Bisa Beli Mobil Xpander

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |19:21 WIB
5 Koleksi Tas Ayu Ting Ting dengan Harga Selangit, Bisa Beli Mobil Xpander
Ilustrasi koleksi tas ayu ting ting (Foto: Instagram)
A
A
A

INTIP 5 koleksi tas mewah harga selangit milik Ayu Ting Ting. Apalagi dia juga memiliki hobi untuk mengoleksi tas mewah keluaran rumah mode kenamaan dunia, Hermes.

Ayu TingTing pun mengoleksi beberapa tas Hermes yang dikenal memiliki harga selangit. Beberapa koleksi tasnya juga sering diperlihatkan dalam kegiatan sehari-harinya.

Berikut 5 koleksi tas mewah harga selangit milik Ayu Ting Ting:

1. Tas Kecil Warna Biru

Koleksi tas

Di potret ini, bisa dilihat kalau Ayu tampil simple banget padahal tas mungil yang dia jinjing harganya lebih dari Rp26 juta.

Saat memperlihatkan koleksi tas tersebut, Ayu mengenakan long outer coklat dipadukan dengan kaos putih oblong dan celana kotak-kotak. Super simple tapi tetap cantik, ya.

2. Picotin hitam

Koleksi tas 2

Bucket bag berukuran medium warna hitam satu ini, adalah Hermes varian Picotin Lock 18 dijual seharga USD2.725 atau sekira Rp39,4 juta

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/194/3173155//tasya-5hf2_large.jpg
Tasya Farasya Tenteng Tas Hermes Seharga Rp2,9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3169974//prada-tGpH_large.jpg
4 Koleksi Mewah Akhir Tahun: Prada, Fendi, Hermes, JW Anderson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/18/3155009//tas_birkin-dEWg_large.jpg
Siapa Valuence Japan Inc? Perusahaan Jepang Rela Beli Tas Hermes Birkin Rp162 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154600//tas_birkin-IYnW_large.jpg
Fantastis! Tas Hermes Birkin Pertama Laku Terjual Rp162 Miliar dalam Lelang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/18/3137649//ilustrasi-zUR7_large.jpg
Video Viral China Ancam Pasar Brand Merek Mewah Barat, Gucci Hingga LV Terdampak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement