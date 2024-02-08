Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar 99 Nama Bayi Tionghoa Penuh Makna dan Doa

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |09:03 WIB
KUMPULAN 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa untuk menjadi inspirasi bagi Anda. Dari nama Tiongkok kuno ternyata memiliki daya tarik keren untuk setiap calon bayi.

Namun memilih nama yang tepat adalah keputusan besar dalam budaya Tiongkok dan tidak bisa dianggap enteng. Apalagi memiliki beragam arti yang spektakuler, mulai dari bunga dan batu berharga hingga kebajikan seperti keberanian, kecerdasan, dan kedamaian.

Berikut 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa untuk menjadi inspirasi bagi Anda:

* 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa berawalan A

1. Ai : Memiliki arti “cinta” dan “kasih sayang” dan cocok untuk seorang putri kecil. An : Memiliki arti kedamaian

2. An Na: Penuh kedamaian dan anggun

3. An Ni: Penuh cnta kasih

- 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa berawalan B

4. Bao: Merupakan harta yang sangat berharga

5. Bi : Mirip dengan giok hijau yang bersinar

- 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa berawalan C

6. Caihong: Sangan penuh warna

7. Chun: Musim semi yang menakjubkan

8. Céng : Bernilai tinggi

9. Chán : Jalan hidup menuju kebenaran

10. Chán : Cantik, bulan

11. Chan Juan : Bulan

12. Chyou : Musim Anggur

13. Cong : Cerdas atau pintar

- 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa berawalan D

14. Dà :Tulisan yang hebat

15. Dá :Sangat pengertian

16. Dài :Nama Gunung Tai di Shantung

17. Dào :Penjelasan yang jujur

18. Dao Ming :Jalan kebenaran

19. Dawei :Baik, bagus

20. Dazhong :Angka yang baik

Halaman:
1 2 3
      
