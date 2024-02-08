KUMPULAN 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa untuk menjadi inspirasi bagi Anda. Dari nama Tiongkok kuno ternyata memiliki daya tarik keren untuk setiap calon bayi.
Namun memilih nama yang tepat adalah keputusan besar dalam budaya Tiongkok dan tidak bisa dianggap enteng. Apalagi memiliki beragam arti yang spektakuler, mulai dari bunga dan batu berharga hingga kebajikan seperti keberanian, kecerdasan, dan kedamaian.
Berikut 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa untuk menjadi inspirasi bagi Anda:
* 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa berawalan A
1. Ai : Memiliki arti “cinta” dan “kasih sayang” dan cocok untuk seorang putri kecil. An : Memiliki arti kedamaian
2. An Na: Penuh kedamaian dan anggun
3. An Ni: Penuh cnta kasih
- 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa berawalan B
4. Bao: Merupakan harta yang sangat berharga
5. Bi : Mirip dengan giok hijau yang bersinar
- 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa berawalan C
6. Caihong: Sangan penuh warna
7. Chun: Musim semi yang menakjubkan
8. Céng : Bernilai tinggi
9. Chán : Jalan hidup menuju kebenaran
10. Chán : Cantik, bulan
11. Chan Juan : Bulan
12. Chyou : Musim Anggur
13. Cong : Cerdas atau pintar
- 99 nama bayi Tionghoa penuh makna dan doa berawalan D
14. Dà :Tulisan yang hebat
15. Dá :Sangat pengertian
16. Dài :Nama Gunung Tai di Shantung
17. Dào :Penjelasan yang jujur
18. Dao Ming :Jalan kebenaran
19. Dawei :Baik, bagus
20. Dazhong :Angka yang baik