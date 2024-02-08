Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mesra Jonathan Frizzy dengan Ririn Dwi Ariyanti Nonton Konser Coldplay di Bangkok

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |16:37 WIB
Potret Mesra Jonathan Frizzy dengan Ririn Dwi Ariyanti Nonton Konser Coldplay di Bangkok
Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti. (Foto: Instagram)
A
A
A

JONATHAN Frizzy alias Ijonk akhirnya memamerkan momen bersama Ririn Dwi Ariyanti. Keduanya memang sempat diisukan menjalin sebuah hubungan spesial.

Momen bersama itu diungkapkan Ijonk dalam akun instagram miliknya @ijonkfrizzy saat menonton konser Coldplay bertajuk Coldplay Music of the Spheres World Tour di Bangkok Thailand, digelar di Rajamangala National Stadium selama dua hari yakni 3 dan 4 Februari 2024.

Jonathan Frizzy dan Ririn

"Roller coaster of emoticons beneath the Thai Stars at the @coldplay concert #coldplay #coldplaybangkok," tulis Ijonk dalam keterangan video yang diunggahnya.

Menariknya dalam momen itu Ijonk dan Ririn menyanyi dan seru-seruan bersama, ketika Chris Martin membawakan lagu Paradise, Sky full the Star hingga Fix You membuat seisi stadion bergemuruh ketika ikut bernyanyi bersama vokalis Coldplay tersebut.

Bukan hanya itu keduanya pun rupanya mengenakan pakaian yang sama yakni memakai kaos berwarna hitam dengan tulisan "Love".

Nampak Ijonk dan Ririn terlihat serasi memadukan kaos itu dengan bawahan hitam. Keduanya terlihat berdiri berdampingan dan tersenyum bahagia kearah kamera.

