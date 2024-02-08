Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Akrab dengan Teknologi, Gen Z Cenderung Ingin Jadi Perfect Mother

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |14:49 WIB
Akrab dengan Teknologi, Gen Z Cenderung Ingin Jadi Perfect Mother
Anak Bayi. (Foto: Freepik)
GEN Z alias generasi Z memang lebih melek teknologi dibandingkan dengan generasi lainnya. Lahir dalam rentang 1997 sampai 2012 ereka memang terpapar teknologi lebih banyak.

Aninda S.Psi M.Psi.T, pakar psikologi anak lulusan perguruan tinggi Indonesia, mengatakan ibu baru generasi Z merupakan ibu yang sangat baik dibandingkan generasi sebelumnya karena menyukai teknologi.

"Orang tua baru dari Gen Z memiliki kecenderungan untuk menjadi perfect mother dibandingkan generasi sebelumnya, karena dia akrab banget sama teknologi, dan sudah biasa terpapar teknologi untuk mencari tahu pola asuh, sementara generasi sebelumnya harus tanya orang tua atau baca majalah dulu," kata dia seperti dilansir dari Antara.

Aninda mengatakan, ibu baru generasi Z yang berusia 18 hingga 27 tahun adalah para ibu. Karena saat ini, mudahnya berbangga diri di internet dan media sosial, banyak sekali dorongan bagi siswa untuk menjadi orang tua. Itu harus diikuti.

Namun, model pengasuhan anak yang terlihat di media sosial dapat menyebabkan ibu baru memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, hingga melebihi kemampuannya sendiri dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Dengan kemajuan teknologi dan ekspektasi yang tinggi, ibu baru bisa merasa bosan, lelah secara fisik dan mental.

"Sebuah penelitian di Universitas Ohio menemukan bahwa 66% orang tua melaporkan mengalami serangan panas, kelelahan fisik dan mental, karena kemajuan teknologi menciptakan lebih banyak harapan," katanya

Topik Artikel :
Pola asuh Generasi Z Gen Z
